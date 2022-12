Trabajo presenta las propuestas de los expertos para subir el SMI en 2023

El Ministerio de Trabajo presentará este lunes el informe de los expertos con recomendaciones sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, actualmente en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas.



La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa este lunes a las 11.30 horas en la presentación del II Informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI junto con la coordinadora de la comisión, Inmaculada Cebrián, según ha informado el Ministerio.



El compromiso del Gobierno es situarlo en el 60 % del salario medio nacional en 2023 pero Díaz ha dejado claro que la cifra de 2023 debe tener también en cuenta la pérdida de poder de compra a causa de una inflación que rondará el 8 % de media anual.



Díaz ha venido recordando que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que la inflación y la situación económica son dos factores que también se deben tener en cuenta a la hora de establecer la revalorización del SMI.



En su informe de junio de 2021, el grupo de expertos planteó tres escenarios para el SMI a tres años, en los que la subida más alta lo situaría en 1.049 euros brutos en 2023.



En septiembre, el Ministerio de Trabajo dio dos meses y medio de plazo a la comisión asesora para que presentara una propuesta actualizada.



Tras este informe, Trabajo convocará la mesa del diálogo social para negociar ese alza con patronal y sindicatos aunque la decisión es prerrogativa del Gobierno.



LA CEOE NO DIALOGARÁ CON TRABAJO HASTA QUE RECTIFIQUE EN LOS ERE



El Gobierno buscará el acuerdo de todas las partes algo que se anticipa complicado con una patronal que la semana pasada decidió romper el diálogo con Trabajo hasta que no rectifique un cambio pactado con Bildu para que la Inspección controle las causas de los ERE.



Desde las patronales ya venían advirtiendo de que no es momento para "subidas desmesuradas" del salario mínimo, mientras que los sindicatos han subrayado que el incremento debe evitar que los trabajadores más vulnerables pierdan poder adquisitivo si quieren contar con sus apoyo.



UGT ha reclamado que el SMI suba al menos el 10 % en 2023 y CCOO ha incidido en que el alza debe reflejar el incremento de los precios.



El salario mínimo ha subido con fuerza desde la llegada del Gobierno PSOE Podemos, comenzando en 2019 con un incrementó del 22 % hasta los 900 euros.



En 2020, la subida fue del 5,5 %, hasta los 965 euros, a los que se sumaron 1,57 % en 2021, 965 euros, y un 3,6 % en 2022 hasta los 1.000 euros.