Eugeni Gay, exvicepresidente del Constitucional: "No hay poder superior al del Congreso"

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay ha lamentado el "espectáculo" producido a raíz del intento de bloquear la reforma del Código Penal y el sistema de renovación del Alto Tribunal, y ha subrayado que "no hay poder superior al del Congreso de los Diputados".



En unas declaraciones a TV3, Eugeni Gay, que fue vicepresidente del TC entre los años 2011 a 2012, se ha referido al hecho de que el TC haya aplazado su decisión de frenar o no la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, y que incluye también la modificación de las leyes del Consejo General del Poder Judicial y del propio Alto Tribunal.



Según este exvicepresidente del TC, el tribunal decidió "afortunadamente atrasar hasta el lunes" su pronunciamiento sobre el fondo del asunto, con lo cual ya ha posibilitado "que pudiera hacerse el plenario en el Congreso".



Gay ha recordado que "el proceso legislativo tiene un procedimiento", y que una vez finalizada la tramitación de las leyes y aprobadas en el Parlamento, "es cuando se pude recurrir y presentar recursos" ante el TC.



Ha dicho que ignora lo que hará el actual TC, pero sí que ha querido salir al paso sobre "el poder" de este tribunal: "el poder está en el legislativo, ejecutivo y judicial" y, aunque el TC puede tener un papel de arbitraje, "no hay poder superior al del Congreso de los Diputados".



Este mismo exvicepresidente del TC ha apuntado que "hay dos partidos que son los máximos responsables" de lo que está sucediendo y de "la falta de renovación de órganos como el propio TC y el Consejo General del Poder Judicial", en alusión al PP y al PSOE, aunque "los demás partidos también tengan" (responsabilidad).



Eugeni Gay ha reprochado "el espectáculo" ofrecido ayer por las instituciones y "las descalificaciones y lenguaje tabernario" utilizado en el Congreso "que no se escucha ni en una escuela".



Con respecto a la sospecha de que en el TC se pueda votar por "posiciones ideológicas" de los magistrados, Eugeni Gay ha indicado que "los jueces tienen su ideología como todos los ciudadanos, pero están sometidos al imperio de la ley, igual que los partidos".