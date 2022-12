Sánchez dice que la "derecha jurídica" intenta "atropellar la democracia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este jueves al Partido Popular y Vox de provocar un "complot burdo" para "amordazar" al Parlamento después que presentaran recursos para suspender la votación de las enmiendas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC).

"La democracia y la Constitución prevalecerá. La derecha y ultraderecha han intentado amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo del TC", ha asegurado Sánchez ante los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior al Consejo europeo.

Sánchez ha afeado también al PP y Vox de que "no todo vale" en política y que no pueden llamar "gobierno ilegitimo" a su Ejecutivo, por lo que ha reclamado que respeten el resultado de las urnas tras las últimas elecciones generales. El presidente ha acusado a ambas formaciones de no ofrecer "ningún proyecto" más allá de los insultados y ha reiterado el cumplimiento de la Constitución-