El PP no rechazará una moción de censura de Vox aunque la considera un error

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el PP no rechazará una moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez si este partido finalmente la presenta, aunque la considera un error porque, a su juicio, fortalecería al Gobierno y blanquearía sus decisiones.



En una entrevista en EsRadio, Feijóo ha desvelado que su partido tuvo contacto con "los grupos minoritarios" para conocer su opinión respecto a una moción de censura y, salvo los dos diputados expulsados de UPN y Foro, todos les dijeron que no la apoyarían.



Ha asegurado, no obstante, que el PP no rechazará una moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez si decide presentarla pese a considerarlo un error pues, a su entender, fortalecería al Gobierno y blanquearía sus decisiones.



"'No' no vamos a votar", ha recalcado sin desvelar si la posición del PP sería un sí o una abstención porque es contrario a revelar la postura de su formación cuando se desconoce el candidato y la propuesta definitiva de los partidos que promueven esta moción, Vox y Ciudadanos.



"Me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido. Una persona que tenga experiencia de Gobierno para candidato a la presidencia, ¿cree que merece desconocerse quién puede ser?", ha apuntado.



También ha lamentado que no haya una mayor coordinación con Vox y Ciudadanos para responder a la "quiebra institucional", el "mandato déspota" y el "caciquismo impropio de la democracia" del que acusa a Sánchez.



Feijóo ha subrayado que él dejó la Xunta de Galicia para lograr un cambio político, por lo que no es "sospechoso" de no tener interés en lograr un Gobierno "decente".



"Puede haber discusión en la estrategia pero no en el fondo, ni en el fin", ha recalcado, al tiempo que ha avisado de que debatiendo sobre la moción se están "equivocando", cuando el "20 de enero" empieza la precampaña de las elecciones municipales de mayo, en la que todos los españoles tendrán lo oportunidad de censurar al Gobierno.



El líder del PP, que ha advertido de que España, "el país con más riesgo de independentismo" es el país con una "legislación más laxa para facilitar los refererendos", se ha comprometido además a derogar varias leyes del actual Gobierno como la ley trans, la de Educación y también la de Bienestar Animal.



No así la ley contra la violencia de género, pues considera que no tiene efectos perniciosos.



Además, Feijóo espera encontrarse "agujeros" en las cuentas públicas si gobierna y ha advertido de que si vuelve la exigencia de reducir la deuda pública, que ahora compra el Banco Central Europeo, "se acabarían todas las regalías", "cheques" y "subsidios".