El experto Antonio Delgado, uno de los 40 jóvenes talentos de la revista Top Cyber News

La revista especializada en seguridad en internet Top Cyber News Magazine ha elegido al español Antonio Delgado Alonso como uno de los 40 jóvenes talentos en materia de ciberseguridad menores de 40 años a nivel mundial. La prestigiosa publicación destaca la labor de Delgado, manager de ciberseguridad (CISSP, CCSP) con más de 9 años de experiencia trabajando en las principales consultoras Capgemini, Deloitte y EY. También es responsable del desarrollo e implementación de múltiples proyectos de Ciberseguridad para clientes en el sector aeroespacial, financiero, asegurador, energético, automovilístico y público, entre otros. Trabajó en Publicaciones del Sur, editora de andaluciainformacion.es, los periódicos Información y Viva y 7 TV Televisión.

"Estoy muy orgulloso de haber sido nombrado uno de los 40 jóvenes talentos en ciberseguridad por la revista Top Cyber News MAGAZINE", afirma el galardonado en una publicación en LinkedIn. "Me gustaría dar las gracias a su editora Ludmila Morozova-Buss por incluirme en este selecto grupo internacional, lo que supone para mí un gran honor y un gran reto para seguir mejorando como profesional y como persona. Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados", destaca.

En declaraciones a la revista Top Cyber News Magazine, Delgado afirma que "la digitalización de nuestra sociedad ha representado un paso fundamental cambio en nuestro estilo de vida, creando un hiperconectado, globalizado y altamente dependiente mundo de las telecomunicaciones tecnologías La creciente dependencia de nuevos tecnologías se acompaña de amenazas inherentes denominadas 'ciberataques', que pueden materializarse de diversas formas: robo de dinero, fuga de información confidencial e incluso interrupción de servicios esenciales como la luz o el agua. Somos todos expuestos a estos ataques: desde ciudadanos comunes hasta nacionales gobiernos, lo que significa que pueden afectar nuestro bienestar social. ser e incluso la estabilidad de nuestras naciones. Por todo ello, la ciberseguridad se perfila como uno de los pilares que sustentarán las sociedades modernas tal como las conocemos hoy y será una de las profesiones más buscadas en el mercado laboral en los próximos años". A este respecto, señala que "será tan esencial para sociedad como servicios policiales, médicos o de ingeniería". Por lo tanto, "las empresas y organizaciones deberán diseñar planes directores de ciberseguridad y presupuestos dedicados, así como tecnologías y personal para apoyarlos. la figura del El CISO será cada vez más importante en los consejos de administración de todas las empresas del mundo, y su trabajo será tan tan importante como la de un CFO o un director legal".

Asimismo, añade que "la seguridad cibernética la formación y la sensibilización será otro aspecto que habrá que estar cubierta tanto por grandes empresas como por pymes, incluso por ciudadanos de a pie, ya que este desafío debe ser transversal a la toda la sociedad y el mercado laboral. Después de todos los años que he dedicado como ciberseguridad profesional, por lo que estoy sumamente agradecido, he sido capaz de descubrir cómo la demanda de proyectos de ciberseguridad y profesionales no ha hecho más que crecer y su mercado está más en necesidad de talento que nunca. Vivimos en una época de gran oportunidad para la industria de la ciberseguridad y estoy seguro de que el sol brillará más en los próximos años. La iniciativa 40 menores de 40 es un ejemplo perfecto de la gran talento internacional actualmente disponible en la ciberseguridad mercado y cómo la edad no es una barrera para la excelencia. en un mercado con una gran necesidad de profesionales, sabiendo fomentar y Atraer talento joven es fundamental. Las personas deben convertirse en sus propio baluarte contra las ciberamenazas para garantizar un mundo digital más seguro mundo".

La revista destaca que "sus principales líneas de trabajo incluyen la definición de estrategias planes de ciberseguridad, supervisión de operaciones de seguridad, cumplimiento normativo, gestión de riesgos tecnológicos, gestionar la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres o promover la cultura de la ciberseguridad. El tiene lo siguiente certificaciones: CISSP, CCSP, ISO 27001 e ISO 22301".