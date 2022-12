El PP critica que Reyes Maroto y Carolina Darias sigan como ministras

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera que la continuidad de la titular de Industria, Reyes Maroto, y la de Sanidad, Carolina Darias, como miembros del Consejo de Ministros "demuestra poca confianza en sus posibilidades" ante las elecciones municipales de mayo. A su entender, todo apunta a que están usando su "condición de ministras para hacer campaña" por la "visibilidad" que les da el cargo.

Reyes Maroto será la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid y Darias hará lo propio en Las Palmas en los comicios del 28 de mayo. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado que planea acometer en abril una "minicrisis" de Gobierno que, en principio, se limitará a buscar sustitutos para estas dos ministras.

"Aquí hay dos derivadas. La primera, estar utilizando tu condición de ministra para hacer campaña por la visibilidad que tienes; La segunda, lo que demuestran es poca confianza en sus posibilidades, puesto que no quieren dejar de ser ministras", ha declarado Bravo al ser preguntado si el PP cree que deberían presentar su dimisión.

En una entrevista concedida a Europa Press, el responsable de Economía del PP ha indicado que si él quisiera ser alcalde de Madrid iría con todas sus "fuerzas" a "demostrarle a los madrileños" que quiere ser su regidor, renunciando al Ministerio.

A su entender, ser candidato a una Alcaldía conlleva una "responsabilidad tan grande" que "a seis meses vista de las elecciones requeriría el máximo esfuerzo". Por eso, ha dicho que el hecho de que Maroto y Darias sigan sentadas en el banco azul evidencia que "no tienen confianza en su candidatura".

Además, el vicesecretario de Economía del PP ha señalado que puede que sepan que "ni siquiera" eran la primera opción de Pedro Sánchez para esas plazas. "Saben que tienen una empresa muy difícil y no creen ni siquiera en ella", ha apostillado.

Después de criticar duramente que sigan como ministras, Bravo ha afirmado que "quizá es bastante peor colocar a maridos o familiares de ministros en cargos importantes", aludiendo así a las informaciones acerca de que Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional, ha nombrado a Ignacio Manrique de Lara, marido de Nadia Calviño, como alto cargo en Patrimonio Nacional.

Bravo ha indicado que el Gobierno debería salir a dar explicaciones por ese nombramiento del marido de Calviño porque, según ha dicho, no es el único caso dentro del Gobierno. "Deberían dar explicaciones y no dar lugar a que los demás se las pidamos", ha apostillado, para recalcar que están "haciendo algo que no es transparente".

Por otra parte, al ser preguntado si le preocupa que se enquiste el conflicto sanitario en Madrid tras la huelga de médicos de atención primaria, Bravo ha asegurado que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está haciendo lo que hay que hacer en estos casos, que es "sentarse y dialogar". Eso sí, ha dicho que han tenido conocimiento de "algunas situaciones en las que parecía que la voluntad de diálogo por alguna parte no era lo principal" sino que "buscaban otras cosas".

Bravo ha reconocido que tras la pandemia hay "tensiones" en el ámbito sanitario porque "no hay médicos" y los españoles cada vez viven más, lo que implica "más gasto sanitario". Dicho esto, ha destacado que el PP ha planteado varias medidas, como buscar más médicos en el ámbito de las universidades, sacar más plazas, agilizar la convalidación de títulos de los procedentes de otros países o fidelizar los MIR.

"Hagamos un plan. Pero de nuevo se pensó en el interés de Sánchez en vez de pensar en la sanidad española", ha declarado, para añadir que cuando los problemas sanitarios han aparecido en más autonomías, el tema ha pasado a un segundo plano.

Así, Bravo ha indicado que se utilizó este asunto para "atacar" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Cuando ya el problema salta a todas las CCAA, ya no ha oído al Gobierno hablar más de la sanidad. Se han olvidado de la sanidad cuando el problema ya no era solamente de Madrid", ha abundado.