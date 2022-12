El PSOE prepara enmiendas para un cambio legal que desbloquee el TC y el CGPJ

El PSOE prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal para hacer cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, han informado a EFE fuentes socialistas.



Las fuentes no han precisado qué tipo de cambios incluirán estas enmiendas al texto, cuyo plazo de presentación acaba este viernes.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó el pasado martes que se pueda reformar el delito de malversación, pero dejó claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción.



Este miércoles, ERC avanzó que presentará enmiendas al texto para modificar el delito de malversación de forma "quirúrgica" y con el objetivo de "avanzar en la desjudicialización" y "limitar las arbitrariedades" del Estado, según confirmaron fuentes de la formación republicana.



El CGPJ lleva cuatro años en funciones con un presidente suplente, y el órgano de gobierno de los jueces está siendo apremiado por el Gobierno, una vez que éste ha elegido sus dos magistrados para el Constitucional, con el fin de que nombre a sus dos jueces y se renueve así el tercio que corresponde del TC.