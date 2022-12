Vox presenta hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del 'solo sí es sí'

Vox registrará este viernes, 2 de diciembre, ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí'. El plazo para la recurrir la ley expira el 7 de diciembre, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

A la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de la formación que preside Santiago Abascal, que tendrá lugar a las 12 horas en la sede del TC, acudirán el vicepresidente de VOX, Javier Ortega; la vicesecretaría jurídica de VOX, Marta Castro; el Secretario General del Grupo Parlamentario VOX, José María Figaredo; y la diputada y portavoz de la Comisión de Igualdad, Carla Toscano.

La presentación del recurso por parte de la formación verde viene precedida por la polémica generada por la revisión a la baja de condenas por delitos sexuales que se está produciendo con la entrada en vigor de la norma y que ha provocado la petición de cese de la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

Además, Vox ha pedido esta semana que se derogue la ley pues considera que no es suficiente con revisarla, como proponen otras fuerzas políticas como el PP y Ciudadanos. Asimismo, ha propuesto impulsar una modificación del Código Penal que no fusione delitos de abuso y agresión sexual, no invierta el modelo de consentimiento, imponga penas más graves para delincuentes sexuales y contemple prisión permanente para los delitos más atroces.