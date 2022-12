A la caza del 'Unabomber' español: al menos 4 sobres explosivos tienen la misma letra

Seis sobres de color marrón con material pirotécnico casero en su interior, al menos cuatro con la misma letra manuscrita, han sido enviados, según las primeras pesquisas, desde España a sus destinatarios: el presidente Pedro Sánchez, la ministra Margarita Robles, las embajadas de Ucrania y EEUU, la base aérea de Torrejón y una empresa de fabricación de armamento en Zaragoza.



El último ha sido detectado y detonado este mediodía en la legación diplomática de EEUU en Madrid y el primero fue interceptado el pasado día 24 por los servicios de seguridad de Moncloa en un rastreo rutinario del correo dirigido al presidente, aunque se ha hecho público este jueves.



De este sobre y los otros cuatro -el enviado a EEUU se ha conocido a las 15.00 horas- ha dado cuenta el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en una abarrotada rueda de prensa convocada a las 12.00 en el Ministerio del Interior, en la que ha pedido tranquilidad y que se deje trabajar a los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil porque las pesquisas están aún en "fase inicial".



EL CONTENIDO, UN COMPUESTO CASERO SIMILAR AL MATERIAL PIROTÉCNICO



De estos "primeros compases de la investigación" sobre la que este jueves fue informada la Audiencia Nacional, el número dos de Interior ha avanzado que, aunque con "prudencia", existen "indicios" que apuntan que la procedencia de los sobres "viene del propio territorio nacional".



Los investigadores están ya analizando cualquier rastro de huellas o ADN, además de las características de los sobres, la trazabilidad de los envíos, los matasellos si los llevan o el propio material pirotécnico.



Sobre este material, el responsable de Interior ha especificado que es "un compuesto o algún ingrediente de similares características a los que se utilizan en materia de pirotecnia" y que ese contenido es "casero" y de carácter "deflagrante", es decir, un artefacto flumígero que produce una llamarada, no una explosión.



En este sentido, Pérez ha explicado que lo que se produce es una "llama súbita" y no una explosión con cambio de presión y destrucción a lo que se encuentre en el entorno.



AL MENOS CUATRO DIRECCIONES ESCRITAS CON MISMA LETRA MAYÚSCULA



El número dos de Interior ha detallado que existen "similitudes" en la "apariencia" de todos los sobres que no ha querido especificar que "pueden determinar el origen". "Por respeto a la investigación permítanme que guardemos esa información", ha enfatizado.



Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que los sobres remitidos a la Embajada de Ucrania, la empresa zaragozana de fabricación de armamento Instalaza, la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y el Ministerio de Defensa tenían la misma letra en las direcciones, escritas con bolígrafo y en mayúscula.



Las fuentes barajan como hipótesis que al menos cuatro -todas menos la dirigida a Sánchez- han sido enviadas por la misma persona a entidades relacionadas de una manera u otra con la guerra de Ucrania.



Por su parte, fuentes jurídicas sostienen a EFE que son todas iguales, incluida la dirigida a Sánchez, y recalcan que la Policía está investigando su origen sin descartar ninguna hipótesis.



CUATRO ENVÍOS DETONADOS, UNO NEUTRALIZADO Y OTRO DEFLAGRADO



De los seis sobres, tres fueron detonados de forma controlada -los remitidos a Pedro Sánchez, Margarita Robles, la empresa zaragozana de fabricación de armamento Instalaza y la embajada de EEUU-, en tanto que el enviado a la embajada de Ucrania deflagró y causó heridas leves a un trabajador.



El único que ha sido "neutralizado" esta madrugada ha sido el enviado a la base aérea de Torrejón, lo que permitirá facilitar los análisis "tanto del envoltorio como del material deflagrante empleado y el mecanismo de detonación utilizado", ha añadido Pérez, después de relatar cronológicamente la recepción de cada uno de los cinco sobres, pues el remitido a la embajadora estadounidense no se conocía en esa comparecencia.



El primero llegó al palacio de la Moncloa el pasado 24 de noviembre e iba dirigido a Sánchez. Los servicios de seguridad lo detectaron en un filtro "ordinario " de revisión de correo y posteriormente fue detonado.



Preguntado sobre las razones de por qué este hecho no se puso ese día en conocimiento de la autoridad judicial, Pérez ha explicado que inmediatamente se abrieron las diligencias policiales y que, como ocurre en otros casos, "cuando se estima que están suficientemente maduras" se dan traslado a la Audiencia Nacional.



Sin embargo, tras los envíos a la Embajada de Ucrania este miércoles y horas después a la empresa de armamento en Zaragoza, la Policía Nacional remitió este miércoles todos los hechos a la Audiencia Nacional, cuyo juzgado de instrucción número 4 ha asumido el procedimiento desde este jueves.



En la causa incoada también se han incorporado los otros dos sobres remitidos en las últimas horas: el neutralizado entre las 3.00 y las 4.00 de esta madrugada en la Base Aérea de Torrejón, dirigida al Centro de Satélites de la Unión Europea, y el cuarto, cuya destinataria era la ministra de Defensa, que se han interceptado en la sede de su departamento en el Paseo de la Castellana de Madrid en torno a las 10.00 horas.



"Nos encontramos en un momento inicial de la de la investigación y sería aventurado hablar ya de líneas específicas de investigación o de si existen otros procedimientos similares en otros Estados europeos", ha insistido el secretario de Estado que ha señalado que el equipo de presidencia ha informado al PP de lo sucedido.



El número dos de Interior ha avanzado que se ha ordenado ya un incremento de las medidas de seguridad en torno a las legaciones consulares presentes en nuestro país, así como a otros ámbitos que necesiten especial protección como puedan ser edificios públicos, una decisión que se suma al refuerzo de la seguridad decretada desde el inicio de la guerra de Ucrania.