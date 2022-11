González Pons: Pedro Sánchez "ocupa" las instituciones y "desarma" la Constitución

El vicesecretario general de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ocupar" las instituciones y "atentar" contra la división de poderes, así como de "desarmar" la Constitución con la derogación del delito de sedición.



En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, González Pons ha criticado la designación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional, una designación con la que el Gobierno quiere forzar a los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que hagan sus nombramientos.



"Estos nombramientos son una reiteración en la agresión a la división de poderes. A un Gobierno que atenta contra la división de poderes no podemos facilitarle la renovación de un órgano (el CGPJ) para que el control por parte del Ejecutivo se incremente", ha avisado.



El dirigente ha dicho que su partido "no discute" el derecho del Gobierno a nombrar a magistrados "afines de sesgo progresista", pero ha afeado que "lo que convierte en escandalosas" estas designaciones son que se trata de personas que "pasan del Ejecutivo al TC".



"El Gobierno envía dos representantes al TC. La imagen que trasladamos es que el Gobierno trata de controlar el Constitucional porque más que cargos, estas personas son encargos dentro del TC", ha advertido.



A su juicio, se está produciendo una "ocupación institucional" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "ocupar el CIS, el INE, la Fiscalía General del Estado y ahora el TC. Se está intentando desde el Gobierno controlar todas las instituciones, como si Sánchez quisiera nombrarse a sí mismo para todos los cargos que pueda nombrar".



Respecto al debate catalán, ha alertado de que la derogación de la sedición "facilita" la nueva convocatoria de un referéndum independentista porque el Estado se encuentra "desarmado". "Va contra el espíritu constitucional que los grupos insten contra la desprotección de la Constitución", ha señalado.



González Pons, que se ha limitado a calificar a Vox de partido "muy de derechas", ha asegurado que a él, en su experiencia como eurodiputado, gobernar en coalición con los socialistas le parece "lo normal" y le haría "muy feliz" que se viviera también en España.



Pero ha lamentado que "lo que el PP no puede hacer es solo gobernar cuando tiene mayoría absoluta, por lo que si el resto de partidos en el centro nos dejan solos, tenemos que encontrar la manera de hacer posible un gobierno de centroderecha" con Vox.



Sobre la publicación de su novela "El escaño de Satanás", González Pons ha admitido que en la política él ha conocido "la peor maldad", "la crueldad y la ambición", pero sin ella tampoco habría sanidad, educación o pensiones públicas: "A la política se le deben todas esas cosas, pero está gobernada en su día a día por Satanás. Es un imperio del mal donde, paradójicamente, a veces sale el bien".