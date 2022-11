Pedro Sánchez considera "democrático y constitucional" los nombramientos para el TC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que es "perfectamente democrático y constitucional" que el Ejecutivo haya propuesto sus nombres para el Tribunal Constitucional (TC) y que defienda su idoneidad, pero ha advertido de que no lo es que el PP siga manteniendo el bloqueo de la Justicia.



Sánchez se ha referido por vez primera públicamente a esos nombramientos para el TC en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso en respuesta a la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, quien le ha acusado de estar "obsesionado por pasar a la historia" recordando las palabras del jefe del Ejecutivo en las que dijo que será recordado por haber exhumado del Valle de los Caídos a Francisco Franco.



Pero la dirigente del PP ha precisado que pasará a la historia por haber rebajado las penas a los delincuentes sociales, haber derogado el delito de sedición y presidir un Gobierno "que se ha nombrado a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional".



Una crítica a la propuesta de nombramiento para el TC del ministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo del Ejecutivo Laura Díez que ha dicho que "atesoran en su currículo, de momento, cinco sentencias de inconstitucionalidad".



El presidente del Gobierno se ha referido directamente a este asunto para afirmar que es "perfectamente democrático y constitucional" que hayan propuesto los nombres de esas dos personas y defender su idoneidad, como lo es también que el PP pueda expresar su rechazo a ellos.



"Lo que no es democrático ni constitucional es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional", ha recalcado.



No se ha referido a las consecuencias de la ley del sólo sí es así (lo que ha provocado que Gamarra se lo haya afeado) ni a la reforma de la sedición, pero sí ha contestado a la pregunta de la portavoz del grupo popular en la que le había instado a decir para qué mayoría social gobierna.



A su juicio, está claro a quién sirve el Ejecutivo y a quién el PP, y cree que eso se puso de manifiesto en la aprobación del proyecto de ley de presupuestos la pasada semana.



Esos presupuestos ha recordado que incluyen la mayor inversión social de la historia cuando más lo necesitan los ciudadanos, mientras que el PP votó contra los impuestos a las eléctricas, las entidades financieras y las grandes fortunas.



"Es evidente que nosotros gobernamos para la mayoría social de este país y ustedes para una minoría absoluta que es el 0,2% al que representan cuando votan en contra de esos impuestos", ha añadido.



Gamarra ha hecho hincapié en su crítica a Sánchez por no haber dicho "ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violencia sexual" y ha lamentado que la ley del sólo sí es sí esté generando "un incesante goteo" de rebajas de penas a agresores sexuales.



Cree que esa ley ha generado una "alarma social" que el presidente del Gobierno está obviando y que demuestra "su verdadero feminismo".



"¿Cuántas condenas más se tienen que rebajar para que usted rectifique?¿Qué más tiene que pasar para que cese a la ministra Montero?", ha preguntado



Tras reiterar sus críticas por haber derogado el delito de sedición después de haber indultado a los lideres del "procés", ha instado a Sánchez a aclarar si modificará también la malversación "para premiar a los corruptos" que, en algunos casos, ha dicho que son miembros del PSOE.



"Usted no tiene un Gobierno de coalición, sino que tiene una coalición de intereses particulares cuyo principal beneficiario es usted mismo", ha añadido.



A renglón seguido ha recordado nombramientos de ministros y altos cargos socialistas para la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el CNI, Correos o el Centro de Investigaciones Sociales.



"Esta -ha concluido- es la mayoría social de Pedro Sánchez".