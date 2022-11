Carmen Calvo asegura que el PSOE no puede asumir la ley trans tal y como está

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que la posición del PSOE es "clara" en torno a la ley trans y que su partido no puede asumir el texto tal y como está si no se enmienda.



La exvicepresidenta del Gobierno ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la Comisión de Igualdad del Congreso -que hoy aprueba el dictamen de la reforma de la ley del aborto- preguntada sobre si hay acuerdo con las enmiendas socialistas a la ley trans.



"Las declaraciones de mi grupo parlamentario son claras, tenemos unas enmiendas puestas en lo alto de la mesa de negociación como siempre en el trámite parlamentario y la verdad es que tal y como está el texto, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar", ha considerado Calvo.



Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón se ha limitado a decir a los periodistas que le han preguntado por el mismo asunto: "Va a haber ley trans".



La diputada del PP Marta González no ha querido entrar en detalle sobre la polémica y ha afirmado que todavía no han tratado ese tema y ha emplazado a lo que pueda ocurrir a partir de mañana, con la reunión preparatoria de la ponencia de la ley.



El PSOE y el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, de Unidas Podemos, volvieron ayer a mostrar su diferencias sobre esta ley, que podría correr peligro ante la falta de acuerdo entre ambas formaciones sobre el derecho de los menores de 16 años a cambiar de sexo en el registro.



Y es que los socialistas enmendaron el texto para que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo en el registro a los menores de entre 12 y 16 años, cuando en la ley que salió del Consejo de Ministros, la intervención judicial queda limitada a los menores de 14 y mayores de 12 años.



Para aquellos que tienen entre 14 y 16 años el texto de la ley trans contempla que basta para el cambio registral del sexo que estén asistidos por padres o tutores.