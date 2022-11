El PSOE no da por cerrada la negociación de la ley trans pero mantiene enmiendas

El PSOE mantiene sus enmiendas a la ley trans, pero ha asegurado que no da por cerrado ningún proceso de negociación después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmara esta mañana que no se había logrado el acuerdo entre los socios de Gobierno.



Fuentes del PSOE han señalado a Efe que mantienen sus enmiendas, que plantean entre otras cosas que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo en el registro a los menores de 16 años y mayores de 12, y afirman que esta decisión está dentro de lo que todavía es el trabajo parlamentario de cualquier texto legislativo.



"El PSOE no da por cerrado ningún proceso de negociación respecto a esta ley", aseguran desde esta formación, e insisten en que el objetivo del PSOE en esta fase es garantizar la seguridad jurídica de la ley y su blindaje respecto a los "más que previsibles" recursos al TC del PP y la ultraderecha.



A pesar de la urgencia del Ministerio de Igualdad por sacar adelante la ley antes de que finalice el año, esta semana sigue sin constituirse la ponencia que debe redactar el dictamen de la ley y el debate se prevé complicado.



Además, el proyecto de ley trans pasará de nuevo por el pleno de la Cámara Baja, a petición del PP, para su aprobación antes de ir al Senado y no solo por la Comisión de Igualdad, como en un principio se acordó al ser una tramitación parlamentaria de urgencia.



Unidas Podemos, que llegó a acusar al PSOE de retrasar la tramitación del proyecto al pedir sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, ha aceptado el nuevo debate por "cortesía parlamentaria".



En el proyecto remitido por el Gobierno al Congreso, la intervención del juez quedaba limitada a los menores de 14 y mayores de 12; entre los 14 y los 16 años bastaba con que estuvieran asistidos por padres o tutores, mientras que el PSOE ha planteado exigir que un juez autorice el cambio de sexo registral a los menores de 16 años y mayores de 12.



Es, para Igualdad y para los colectivos LGTBI, una ley "de mínimos" que debe ser respetada, pero sectores del PSOE y parte del movimiento feminista cuestionan la libre autodeterminación del género.