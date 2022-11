Planas prevé una "contención en los precios de los alimentos en el primer semestre"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pronosticado que en un "momento complicado y complejo" como el que se está viviendo se dará una "contención" en los precios de la alimentación durante el primer semestre del próximo año.

"Esperamos que en el primer semestre del año próximo se produzca una contención y bajada progresiva en los precios de los alimentos", ha asegurado Planas en una entrevista al programa 'Más de uno' de 'Onda Cero', que recoge Europa Press.

Respecto al alza de los precios, el titular de Agricultura ha reconocido que el "índice de precios alimentarios está en los niveles más altos de los últimos diez años", al tiempo que ha destacado el impacto del factor energético, ya que "el gas y el petróleo tienen una importancia sobre la producción de alimentos". "Si no conseguimos reducir esos costes, esos niveles de precios seguirán elevados", ha advertido.

"Estamos en un momento muy complicado y complejo, pero ahora mi mayor preocupación son los fertiliznates, porque a corto plazo no se está notando, pero hay que lograr un nivel de autonomía de producción en la UE, porque necesitamos tener una capacidad de producción para intentar salir de ahí. Es una situación compleja, pero esperanzadora, que consigamos, como en el resto de la economía, echar los precios hacia abajo", ha explicado.

Respecto a si la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue trabajando con los supermercados para cerrar una cesta básica de alimentos, Planas cree que "todos están haciendo un esfuerzo para que cada uno asuma sus responsabilidad, los precios no se incrementen y que los alimentos tengan unos precios que no sean asequibles para toda la población". "El problema no es de regulación, lo que hace falta es más competencia en la distribución", ha recalcado.

Por otro lado, el titular del ramo ha advertido que el aceite de oliva no puede convertirse en un producto de lujo y no ha dudado en hacer un llamamiento a los operadores. "Me parece bien los productos gourmet, pero un producto como el aceite de oliva es muy importante que sea un producto de clase media", ha subrayado.

"Los precios están en cinco euros en origen, lo que es muchísimo.

Ahora los precios son altos, pero no habrá desabastecimiento, aunque la producción este año sea corta, nos va a permtir abastecer al mercado. Es un aviso a los operadores para que nadie se pase, hay una responsabilidad en la fijación de precios, evidentemente deriva de los costes, pero tiene una parte relativa a la venta. Estoy haciendo una llamada de atención, porque mi preocupación es España y que en este momento todas las familias puedan disponer que le aceite de oliva no se produzca un producto de lujo", ha subrayado.