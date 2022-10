Yolanda Díaz cree que el Gobierno da muchos pasos que a menudo no se ponen en valor

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha considerado que el Ejecutivo da "muchos pasos que a menudo no se ponen en valor", algo que ha ejemplificado con los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O, una medida que según ella era imprescindible.

Así ha respondido en una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este sábado al preguntársele por si la reforma del delito de sedición estará a punto antes de que acabe el año, y ella ha contestado que "el Gobierno trabaja en la mesa de diálogo con la Generalitat y debe ser prudente".

Por otro lado, ha destacado que 'Sumar' es un movimiento ciudadano colectivo y sin etiquetas que pretende "algo fundamental, que es que la ciudadanía abra una enorme conversación con su país, que se reencuentre, lo reescriba y dé soluciones políticas a los problemas".

"Y si cuando llega el momento decidimos convertirnos en un proyecto electoral, lo haremos con alegría y entusiasmo. Pero este momento no ha llegado", ha asegurado.

Para ella, 'Sumar' no va de partidos ni de siglas: "No pedimos el carné a nadie. Hay sitio para los profesionales, para las mujeres de la limpieza, las cajeras, ecologistas, feministas, pacifistas. La política es esto, no es la disputa por el poder".

Díaz se ha definido como una mujer progresista gallega que tiene una visión "plurinacional, pluricultural, plurilingüísta del país" a la que no le gustan las etiquetas, que tiene convicciones muy profundas y que es respetuosa.

Sobre cómo es como líder, ha asegurado que siempre ha defendido los liderazgos feministas y que rechaza "los liderazgos mesiánicos", porque no le parecen especialmente democráticos, así como los liderazgos masculinizados, patriarcales o jerárquicos, ha dicho.

Preguntado por si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es más moderado comparado con el exlíder del partido, Pablo Casado, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido que Feijóo tiene unas formas moderadas "pero no es un moderado, es un ultra de la austeridad".

"Pero también es verdad que Feijóo no es lo mismo que Ayuso, que sería una gran candidata de Vox", ha dicho Díaz.