Echenique pide a Sánchez que lleve a la UE la negociación de un alto el fuego

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar a debate en el próximo Consejo Europeo la posibilidad de negociar un alto el fuego o acuerdos de paz para detener la guerra en Ucrania.



Echenique se lo ha pedido a Sánchez en su intervención ante el pleno del Congreso este jueves tras comparecer el presidente para informar de las medidas económicas y sociales como consecuencia de la guerra y para explicar la última reunión del Consejo Europeo en Praga.



El portavoz de Unidas Podemos ha expuesto que en esa cumbre europea se habló de formación de militares, de provisión de armamento, de la batalla comunicativa o del octavo paquete de sanciones económicas a Rusia, algo que le parece "muy apropiado", si no fuera porque echó en falta también que se discutiera sobre "diplomacia, alto el fuego y acuerdos de paz".



Por eso, Echenique le pide a Sánchez que lleve esos temas a debate en la próxima cumbre, ya que "no parece que las sanciones hayan doblegado la economía rusa" y "cuanto más larga sea la guerra, será peor para Ucrania y también para las economías europeas y para España".



Echenique ha felicitado al Gobierno por sus logros respecto al suministro energético, que le permiten estar en esta cuestión "mucho mejor que otros países europeos", gracias a la apuesta por las renovables o la diversificación de proveedores.



También ha felicitado a Sánchez por el "buen trabajo" respecto a precios energéticos, al conseguir la excepción ibérica, aunque cree que en esta materia ese mecanismo "no es suficiente" y le ha pedido que lidere en la UE "una reforma adecuada del mercado eléctrico para que deje de ser la estafa que es hoy", al permitir aún "beneficios caídos del cielo" a algunas empresas.



Echenique también se ha congratulado del "buen número de medidas valientes" en materia económica tomadas por el Gobierno frente a la inflación, entre las que ha citado el aumento del ingreso mínimo vital o las bonificaciones al transporte y, en especial, el proyecto de ley de presupuestos.



"Aunque es evidente que nosotros tomaríamos otras decisiones diferentes, quiero decir con toda claridad que los presupuestos son unos buenos presupuestos y no solo porque ser los más expansivos de la historia, también por la protección a la mayoría social", ha destacado Echenique.



Así, ha valorado sobre todo que aumenten con el IPC las pensiones o el ingreso mínimo vital, así como también el aumento de las partidas para el sistema de dependencia y la creación de un impuesto a las grandes fortunas.



"Nada menos, quién nos lo iba a decir, señor presidente", le ha agradecido Echenique a Sánchez respecto al nuevo impuesto de solidaridad.



Asimismo, ha lamentado que el Banco Central Europeo siga con "la política monetaria suicida" de subir los tipos de interés, porque la inflación no se debe a un crecimiento excesivo o calentamiento de la demanda, sino a un estrangulamiento de la oferta, el alza de precios de la energía y a la especulación en los mercados de derivados.



Ha pedido al Gobierno que diga a la patronal "que se avenga a pactar subidas salariales", y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha indicado que no confía en el PP para lograr un acuerdo próximo, por lo que ha instado a Sánchez a que antes de que acabe la legislatura la mayoría parlamentaria progresista haga "algo" contra el "golpe blando a la democracia" del boicoteo a la renovación de órganos constitucionales.