Illa: "No tengo ningún interés en sostener al Govern"

El jefe de la oposición en Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que no tiene "ningún interés en sostener a un Govern que es el más débil que ha tenido Cataluña en los últimos años".



En declaraciones a Onda Cero, Illa ha indicado que está "empeñado" en "construir una alternativa al gobierno", pero que ese hecho no le impide "pensar en el bien de los catalanes".



Y ha arremetido contra el presidente de ERC, Oriol Junqueras, por su veto a pactar con los socialistas catalanes, al tildar su postura de "jueguecitos" que han derivado en "una falta de responsabilidad muy grave", como es el no tener presupuestos aprobados el 1 de enero.



Illa ha recordado que Aragonès "fue investido en su día con 74 votos" y se ha quedado ahora "con los de su grupo parlamentario".



"Si además rechaza el apoyo del primer grupo de la cámara, o están deshojando la margarita o están malgastando un tiempo colectivo que no les pertenece a ellos", ha subrayado.