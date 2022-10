Todos los presidentes autonómicos de PSOE y PP acudirán a la Fiesta Nacional

Todos los presidentes autonómicos del PSOE y el PP, además de los de Cantabria y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acudirán este miércoles en Madrid a los actos oficiales de la Fiesta Nacional, a los que no asistirán una vez más el presidente catalán, Pere Aragonès, y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu.



Según han indicado fuentes de los distintos gobiernos autonómicos a las delegaciones de EFE en España, la tribuna de autoridades del desfile que recorrerá el Paseo de la Castellana de Madrid y la posterior recepción ofrecida en el Palacio Real por los reyes contarán, así, con una de las mayores representaciones autonómicas de los últimos años.



Allí estarán los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón; Baleares, Francina Armengol; Canarias, Ángel Víctor Torres; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Navarra, María Chivite; y La Rioja, Concha Andreu.



No faltarán tampoco el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y los presidentes populares de Andalucía, Juanma Moreno -que llegará directamente desde Bruselas, donde está de viaje oficial-; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Galicia, Alfonso Rueda; Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Murcia, Fernando López Miras.



Completarán la tribuna los presidentes de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), y de Melilla, el independiente (ex Ciudadanos) Eduardo de Castro.



En el desfile del año pasado tampoco estuvieron Urkullu y Aragonés, a los que se sumaron por motivos de agenda el entonces presidente gallego y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mientras que en 2020 fueron los jefes de los gobiernos de Baleares, Aragón y Murcia los que acompañaron a sus homólogos catalán y vasco en la lista de ausencias.



En 2019 se produjo la misma situación que se dará este miércoles, una vez que la socialista María Chivite, elegida ese año presidenta de Navarra, rompió con los cuatro años de ausencia de su predecesora, Uxue Barkos (Nafarroa Bai).



Durante la anterior legislatura autonómica no asistieron ningún año ni Urkullu, ni Barkos, ni los presidentes catalanes Quim Torra y Carles Puigdemont, y fueron pocas las ausencias de otros líderes autonómicos por diversas causas: la balear Francina Armengol en 2018 como consecuencia de las inundaciones en Mallorca; y en 2016 el valenciano Ximo Puig, de viaje oficial en Cuba, y de nuevo Alberto Núñez Feijóo.



En 2014, en el primer desfile de los ya reyes Felipe VI y Letizia, primero también de Pedro Sánchez como líder del PSOE y con la crisis del virus del ébola en boca de todos, solo faltaron el president Artur Mas, el lehendakari Urkullu y el entonces presidente asturiano, Javier Fernández, por problemas de agenda.



Antes de esa fecha, las ausencias de presidentes autonómicos eran más habituales: 12 faltaron en 2008 -solo estuvieron los presidentes de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla; 11 en 2006; nueve en 2009 y 2002; ocho en 2012 y 2011; y siete en 2013.



Aunque el president Jordi Pujol y el lehendakari José Antonio Ardanza acudieron en varias ocasiones a las recepciones del 12 de octubre ofrecidas por el rey Juan Carlos en los años 1980 y 1990, la presencia de presidentes catalanes solo se ha producido este siglo cuando estos han sido socialistas: José Montilla acudió en 2010 y 2007 y Pasqual Maragall en 2004 y 2005.



Durante el mandato de Patxi López como lehendakari también hubo representación del Gobierno de Vitoria en los desfiles, por ejemplo en 2009 con el consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares, y la presidenta del Parlamento Vasco, la popular Arantza Quiroga; y en 2010 con la entonces consejera de Educación Isabel Celaá.