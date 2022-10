Bolaños: no hay ningún proyecto político de Feijóo más que demoler el Estado del Bienestar

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha arremetido contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien, a su juicio, no tiene ningún proyecto político más que "destruir" y "demoler el Estado del Bienestar".

"Su proyecto es derogar todo lo que estamos aprobando, todos los avances que está llevando a cabo este Gobierno. Todo su proyecto político es destruir", ha lamentado Bolaños en una entrevista publicada este domingo por elDiario.es, en la que ha subrayado que "Feijóo no es lo que creíamos que era".

A su juicio, Feijóo "va a pertenecer" a ese "club de presidentes por encuesta que nunca lo fueron", y en el que ha situado a Albert Rivera y Pablo Casado, que estaban bien posicionados en encuestas. Para Bolaños, ahora las encuestas no son tan importantes porque "no hay elecciones a la vista".

Bolaños también ha arremetido contra el PP por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Ya se ha dañado suficientemente la reputación del CGPJ. Y ese daño reputacional ya está llegando fuera de nuestras fronteras. Por tanto, le pido al señor Feijóo, no ya sentido de Estado, no ya responsabilidad, le pido simplemente patriotismo", ha reclamado.

Por otro lado, ha afeado a los 'populares' que haya sido "imposible desde el principio" contar con su apoyo para la Ley de Memoria Democrática aprobada esta semana: "Lo lamento, porque en otros países europeos de nuestro entorno, como es el caso de Francia o de Alemania, la Memoria es un gran lugar de encuentro y de consenso. Y aquí lo que ocurre es que la derecha no ha sido capaz de soltar lastre y como no ha podido soltar lastre, no puede apoyar una ley".

Sobre la ley, también se ha referido a las actuaciones encaminadas a trasladas los restos mortales de Primo de Rivera a otro lugar, una acción que empezará a gestionarse una vez entre en vigor. Así, ha puntualizado que la familia decidirá el lugar al que llevar los restos siempre que sea fuera del altar mayor de Cuelgamuros.

GOBIERNO Y CATALUÑA

"Como ya demostramos en la exhumación del dictador, somos respetuosos con las decisiones de la familia y queremos hacerlo de una manera en la que se mantenga la dignidad del entierro de Primo de Rivera", ha apostillado, al tiempo que ha confiado en que esta actuación no se convierta en un procedimiento judicial.

Respecto a la coalición de Gobierno, el ministro de la Presidencia ha calificado de "debate muy menor" las discrepancias entre los socios por el incremento del gasto de Defensa porque, a su juicio, "lo importante es el avance que supone la ley de Presupuestos".

Igualmente, ha asegurado que "las personas que estaban en la mesa de negociación, como es lógico, conocían la información", pese a que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, denunciase que este aumento se había ocultado.

Bolaños ha afirmado, por otra parte, sentirse preocupado por la situación del Gobierno de Cataluña que cree que "durante demasiado tiempo su prioridad no ha sido mejorar la vida y las condiciones de vida de los catalanes y de las catalanas".

"Me parece que hoy en Cataluña la mayor división no se produce entre independentistas y constitucionalistas, sino entre quien apuesta por el diálogo y quien cree que todo se soluciona con soluciones mágicas que por supuesto no llevan a ninguna parte", ha ahondado en la entrevista, que se realizó un día antes de que las bases de Junts decidieran romper con ERC y abandonar el Govern.

"Dicho esto, nuestra apuesta es por el diálogo, por las mayorías amplias, por no volver a unas tensiones que fueron insoportables y por buscar siempre la superación del conflicto, el enfrentamiento y la batalla política", ha agregado.

Asimismo, ha descartado que la Ley de Presupuestos se relacione con la condición de ERC de apoyo si se reforma el delito de sedición, una reforma que el Ejecutivo estaría "dispuesto a homogeneizar con el resto de legislaciones europeas el Código Penal español". "Pero para eso hay que tener una mayoría que sea suficiente para llevarlo a cabo", ha apuntado.