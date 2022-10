Illa (PSC) afirma que trabajará "en el rescate de Cataluña" y rechaza unas elecciones

El primer secretario del PSC en Cataluña, Salvador Illa, ha reafirmado que trabajará "en el rescate de Cataluña" tras la ruptura del Govern el viernes y rechaza celebrar unas elecciones.

"Lo que no voy a hacer es rescatar a este Govern. Voy a intentar ayudar a que esto no perjudique a los catalanes. Yo estoy en esto, en el rescate de Cataluña. No le pido nada a ERC", ha defendido Illa en una entrevista en el diario 'El País' recogida por Europa Press este domingo.

Ha rechazado celebrar unas elecciones en Cataluña tras la salida de Junts del Govern porque considera que "lo importante ahora es que haya un presupuesto lo antes posible, que incluya los 3.098 millones de recursos extra que están disponibles", y ha reiterado que tiene la mano tendida para negociarlos.

Preguntado por si se plantea entrar en el Govern, ha rechazado esta opción porque dice estar "construyendo una alternativa", algo que según él quiere decir tender la mano y colaborar en aquello que beneficie a los catalanes.

También ha rechazado la opción de reclamar la Presidencia del Parlament para el PSC: "No estamos en eso. Solo quiero que no se malgaste más tiempo colectivo y que estemos todos a la altura. Cataluña tiene muchas capacidades y un problema de desorden político".

RECHAZA EJERCER "UN BLOQUEO PERMANENTE"

Para Illa, este es un momento que requiere política útil y gobiernos fuertes y estables: "Esto es lo contrario a lo que hemos tenido en Cataluña los últimos años, con gobiernos débiles e inestables".

A la pregunta de si entendería que ERC le pida apoyos si vuelve a actuar en el Congreso como cuando no respaldó la reforma laboral, ha respondido que no apoyarla fue un gran error y ha insistido en que él quiere "construir una alternativa en Cataluña y esto no debe confundirse con un bloqueo permanente".