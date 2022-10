Montero subraya que hay margen para prorrogar bajadas del IVA de luz y gas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este viernes que hay margen para prorrogar las medidas de bajada del IVA de electricidad y gas, pero que no se puede entrar en una "escalada de vaciamiento fiscal" bajando impuestos de más productos.



En declaraciones en RNE, Montero ha explicado que si en noviembre se siguen dando precios elevados en los mercados mayoristas de electricidad y gas se tendría que proceder a prorrogar estas medidas vinculadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania pero ha rechazado extender estas bajadas a más productos.



"Lo que no podemos hacer es una escalada de vaciamiento fiscal en la que se baja un producto y luego se pide la bajada de otro y otro", ha argumentado Montero, que ha recordado que "le estamos pidiendo 140.000 millones de euros" a Europa.



"Hay que ser responsable y coherente", ha señalado.



PIDE UN CRITERIO ÚNICO EN FISCALIDAD AUTÓNOMICA A PP Y PSOE



En la misma línea, también ha pedido que las competencias en fiscalidad autonómica se ejerzan de forma responsable y ha reclamado a los partidos "un criterio único" incluido el propio PSOE.



"Nos pasa a todos (...) lo importante es tener dentro de las formaciones políticas una posición equilibrada", ha añadido.



También ha recordado que ese ejercicio de competencias, "cada uno ejerce las suyas" y que no se puede vaciar de competencias al Gobierno de España.



"Hay que ser responsables", ha señalado.