UGT y CCOO exigen ante CEOE alzas salariales y alertan de más conflictividad

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han exigido este viernes ante la sede de la patronal CEOE que esta se siente a negociar subidas salariales que compensen la elevada inflación, y han advertido de una mayor conflictividad laboral.



En una concentración en la que han participado varios centenares de personas frente a la sede de la CEOE en Madrid, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado a las empresas de estar "forrándose" a costa de no subir los salarios y ha alertado de más conflictividad laboral.



"En España no hay trabajo decente si no hay subida de salarios decente", ha reclamado Álvarez, quien ha recordado que, frente al alza del 9 % del IPC, la subida media en convenios ronda el 2,6 %.



"La culpa (de la segunda ronda de la inflación) es de la subida indecente de los beneficios de empresas que se están forrando a costa de no subir los salarios", ha criticado.



Álvarez también ha insistido en que estas movilizaciones, que continuarán el próximo 3 de noviembre con una manifestación en Madrid, no son "el final de nada sino un punto y seguido de la lucha para que la patronal se siente a negociar con propuestas".



"O hay negociación o hay conflictos (…) o hay salarios o hay conflictos", ha advertido.



El líder de CCOO también ha acusado a las organizaciones empresariales de falta de corresponsablilidad y ha tachado de "vergonzoso" que su apuesta sea mantener "intactos" beneficios y dividendos a costa de los salarios.



"No nos vamos a resignar", ha incidido Sordo, que ha pedido a la CEOE negociar para dar "certezas" a los trabajadores de que en un plazo razonable van a recuperar el poder adquisitivo perdido.



"Casi todas las cartas están sobre la mesa", ha añadido Unai Sordo , quien ha asegurado que la conflictividad laboral seguirá "en la calle y en las mesas".



Las concentraciones estaban convocadas en toda España y forman parte de un proceso de movilizaciones que seguirá el próximo 3 de noviembre con una manifestación en Madrid.



Se trata de un primer calendario de movilizaciones para desbloquear la negociación salarial y que la CEOE vuelva a sentarse a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).



La negociación salarial lleva bloqueada desde mayo, cuando la CEOE rechazó la última propuesta planteada por los sindicatos y que contemplaba una subida del 3,4 % para este año y una recuperación gradual en varios años de la pérdida de poder adquisitivo con clausulas de salvaguarda.



Desde la patronal han rechazado la inclusión de estas clausulas ante el riesgo de que generen los denominados efectos de inflación de segunda ronda.



La concentración ha coincidido con la reacción de la CEOE este viernes a la decisión del Gobierno de elevar un 8,6 % las bases máximas de cotización en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.



En un duro comunicado, la patronal ha advertido de que aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un "grave error" que "tendrá efectos nocivos sobre el empleo en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada".