Vox cree que otro partido dividiría a la derecha e impediría echar a Sánchez

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido hoy de que la posibilidad de que su excompañera Macarena Olona funde un nuevo partido podría dividir el voto de la derecha y poner en riesgo una mayoría suficiente con el PP para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.



Ortega Smith ha asegurado en una entrevista en esRadio que internamente no les preocupa la salida de Olona de Vox, pero sí su intención de crear un nuevo partido por cuanto podría suponer que no se alcanzara la mayoría necesaria para "quitar a estas izquierdas separatistas, comunistas y bolivarianas que están gobernando España".



"Lo importante es que Vox tenga la fuerza necesaria para, junto con el PP, conseguir echar a esta gentuza", ha afirmado y ha insistido en que eso es lo que les preocupa, "no la preocupación de una persona en concreto".



En su opinión, hay un "intento descarado" de dividirles, pero ha asegurado que "Vox es un partido muy unido y muy fuerte" y ha exclamado que "¡ya quisieran otros que andan con las familias, los barones,...(esa unidad)! ".



Ha defendido además a Vox como una organización "perfectamente democrática y ha retado "a quien no le guste", a que "se presente a presidente, que salga elegido y que monte el partido como él quiera".



No obstante, Ortega Smith se ha mostrado convencido de que Olona no tendría "ninguna posibilidad" si finalmente se decide a crear un nuevo partido.