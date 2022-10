El PSOE tiende la mano para mejorar la ley trans en su paso por el Congreso

El grupo socialista ha asegurado este jueves que seguirá siendo "firme" en sus "principios y valores feministas" durante la tramitación de la ley trans y ha tendido la mano a sus socios de Gobierno para mejorar este proyecto de ley.



Lo ha señalado la diputada socialista Raquel Pedraja durante el debate de las enmiendas a la totalidad a ley trans presentadas por el PP y Vox, a las que la mayoría de los grupos ya han avanzado su rechazo.



"Hoy con el rechazo a las enmiendas vamos a seguir manteniéndonos firmes en nuestros principios y valores feministas y de vanguardia de derechos y libertades", ha destacado Pedraja, quien ha querido destacar que su formación es el partido feminista "que ha sido vehículo de las grandes movilizaciones de las mujeres españolas hasta hacerlas realidad".



El debate se produce una semana después de que la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo (PSOE) asegurara en un medio que esta ley puede destrozar la potente legislación de igualdad" que existe en España.



Y parte del movimiento feminista se ha posicionado en contra de esta norma, que contempla el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales, porque teme que se traduzca "en un borrado de las mujeres".



Para la diputada socialista, la ley es "mejorable", de hecho, ha insistido en que inicia su trámite parlamentario "con vocación de mejora" por eso ha dicho que ahí es dónde encontrarán al PSOE para que la norma salga del Parlamento sea "una ley garantista".



Todo el bloque de izquierdas ha anunciado su rechazo a los vetos de PP y Vox y varios grupos han coincidido en la necesidad de mejorar la ley con enmiendas.



En la defensa de su enmienda a la totalidad, la diputada del PP María Jesús Moro ha denunciado que este proyecto de ley "nos catapulta al retroceso de libertades" y ha criticado que confunda la despatologización de las personas trans con la falta de asesoramiento médico y psicológico.



Tras comprometer el apoyo del PP al colectivo LGTBI y a las personas trans que "necesitan leyes, pero otras leyes", ha asegurado que este texto "rompe gravemente el principio de igualdad".



"Este proyecto no es el camino y no es el PP el único que lo piensa, muchas feministas de izquierdas y socialistas claman porque se pierda el camino que tanto costó conquistar", ha advertido Moro, que se ha dirigido a la bancada socialista para "solidarizarse" con las "feministas de izquierdas" a las que "quieren purgar".



Desde Vox, la diputada Carla Toscano -que vestía una camiseta con el texto 'Biology is real'- ha criticado duramente el proyecto de ley y ha alertado de que "legislar en función de deseos o autopercepciones degenera en fraudes" que ha augurado que se verán en el mundo del deporte.



"Veremos a hombres que tendrán acceso a espacios de intimidad de mujeres, como baños, duchas, o vestuarios", ha denunciado Toscano, que ha defendido que en España, a día de hoy, todas las personas lgtbi tienen los mismos derechos que el resto.