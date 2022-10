El Estado gastará el próximo año 248.211 millones, un 2,7% más

Los presupuestos para 2023 aumentan los gastos no financieros del Estado un 2,7 %, hasta los 248.211 millones de euros, según el proyecto presentado por el Gobierno este jueves en el Congreso de los Diputados.



De este presupuesto de gastos no financieros del Estado, 223.055 millones de euros se corresponden con el presupuesto nacional (3,6 % más), mientras que los 25.156 millones restantes (4,6 % menos) estarán asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Según el tipo de gasto, casi la mitad corresponde a transferencias, tanto corrientes como de capital, por un importe conjunto de 174.086 millones de euros.



Así, 142.869 millones irán destinados a transferencias corrientes (0,1 % más), dirigidas a la Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a financiar los gastos asociados al Plan de Recuperación.



Las transferencias que más aumentan son las de carácter social, como las ayudas a la dependencia, las becas, las pensiones no contributivas, el complemento de pensiones mínimas, el bono social térmico o el ingreso mínimo vital.



Respecto a las transferencias de capital, la partida de gastos asciende a 31.217 millones (0,1 % menos), la mayor parte vinculados a actuaciones del Plan de Recuperación.



Este capítulo incluye también recursos para programas de investigación, transferencias de Sanidad para atención primaria y comunitaria y salud mental, financiación del programa Código Escuela 4.0 o la financiación por parte de Renfe de diversas actuaciones.



Los gastos de personal para 2023 aumentan un 6,6 %, hasta los 20.502 millones de euros, en los que se incluye el incremento retributivo para los empleados públicos en el año 2023.



Así, los sueldos de este colectivo subirán un 2,5 % respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2022 (que ya habrán incorporado el acuerdo del Gobierno y los sindicatos por el que los funcionarios tendrán un aumento adicional de 1,5 puntos sobre los dos puntos de subida que ya están cobrando durante el presente ejercicio).



A esa alza se podrán añadir, de forma variable, un incremento del 0,5 % vinculado a la inflación y otro del 0,5 % vinculado al PIB.