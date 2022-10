Díaz asegura que los trabajadores son las víctimas de la inflación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que los trabajadores en España son las víctimas y no los causantes de la inflación, razón por la que el Gobierno va a seguir protegiéndolos y va a seguir promoviendo que suban los salarios.



"El problema de la inflación en nuestro país no está causado por los salarios y, por eso, como son las víctimas, el Gobierno de España va a seguir protegiéndolos y va a seguir subiéndolos", ha afirmado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.



Ha sido en respuesta a Vox, que le ha preguntado si está instigando a los sindicatos a que se manifiesten contra los empresarios, algo a lo que Díaz ha respondido que no.



La vicepresidenta ha pedido a Vox que respete a los sindicatos, porque la Constitución les ha reconocido el papel de agentes sociales y porque representan a una parte importante de los trabajadores.



"Odian a los sindicatos porque sabe qué les pasa, que les estorba la democracia", ha añadido.