Raquel Sánchez: los trenes recuperarán el 100% de las frecuencias previas al Covid

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que las frecuencias de los trenes de servicio público recuperarán el 100% de la actividad de antes de la pandemia "en los próximos meses", toda vez que se incorporen los nuevos maquinistas, actualmente en formación.

Así lo ha manifestado la ministra durante su intervención en el pleno del Congreso de este miércoles, donde ha asegurado que los servicios ya están repuestos casi en su totalidad, a la espera de alcanzar próximamente el 100% de los que había antes del Covid.

Sánchez ha dado estos datos en respuesta al diputado del PP Andrés Lorite, quien se ha mostrado crítico con la actuación del Gobierno en el ámbito del transporte, por no haber recuperado todavía las frecuencias anteriores a la crisis sanitaria, excepto en Barcelona, donde el 'popular' ha dicho que ya se han recuperado al 100%.

También se ha preguntado por qué no se han repuesto los trenes nocturnos, ha afirmado que no hay relevo generacional en la plantilla de maquinistas y le ha echado en cara a la ministra el no haber cumplido con la ejecución que dejó planteada el anterior Gobierno del PP, sin concluir el Corredor Mediterráneo, el Atlántico y "subiendo precios de los billetes y las tasas en mercancías".

Ante todo ello, Raquel Sánchez ha argumentado que la pandemia impactó en la prestación del servicio ferroviario pero que ahora el Gobierno está centrado "en mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar que ninguna persona se queda atrás, pese al entorno complejo".

Prueba de ello, ha añadido, es que en los presupuestos públicos de 2022 las líneas convencionales superaron en inversión a las de alta velocidad, lo que demuestra "la preocupación de mejorar la movilidad cotidiana que usa la mayoría social del país, trabajadores, trabajadoras y estudiantes".