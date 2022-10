El PP dice que los presupuestos solo buscan asegurar a Sánchez en la Moncloa

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido hoy que los presupuestos no buscan mejorar la vida de los españoles, sino asegurar el futuro de Pedro Sánchez un año más en la Moncloa, y se ha preguntado por las contrapartidas que concederá a Podemos y a los nacionalistas para poder aprobarlos.



Gamarra ha criticado en una rueda de prensa el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición sobre las cuentas de 2023 y ha incidido en que ya algunos partidos han "desfilado" diciendo que falta la tramitación parlamentaria y que, por tanto, sus votos son aún necesarios para que la cuentas salgan adelante.



Ha advertido de que Podemos ya ha recordado sus propuestas sobre la okupación de viviendas, Bildu sobre la política de crisis y ERC sobre las mesa bilateral con Cataluña, "precios muy altos que los españoles no están dispuestos a pagar", ha denunciado.



"Hay algo que no está en los presupuestos y que son esas negociaciones extraparlamentarias que nos inquietan nuevamente", ha afirmado Gamarra, que ha dicho que es "clave" saber "a cambio de qué" se ha producido el acuerdo del Gobierno.



Para la portavoz del PP, el gasto expansivo que se prevé deja ver además un "cierto aire electoral para poder gastar y gastar".



Ha negado así que sean unos presupuestos sociales dado que, en su opinión, no protegen a las clases medidas y trabajadoras al dejarlas fuera de cualquier medida fiscal como la de deflactar la tarifa del IRPF.



Pero tampoco se da respuesta a las personas con ingresos inferiores a 14.000 euros, según la diputada, cuyo partido ha reiterado en este sentido la necesidad de bajar al 4 % el IVA de productos básicos de alimentación e higiene.



Se ha negado así a hablar de justicia social en relación con el acuerdo presupuestario del Gobierno de coalición, al tiempo que ha reiterado la necesidad de comenzar a aplicar ya medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis, como ya han propuesto incluso algunos presidentes autonómicos socialistas.



Ha explicado que la reforma fiscal que incluyen los presupuestos no comenzará a aplicarse hasta el próximo 1 de enero, fecha en la que el Ejecutivo espera que los presupuestos entren en vigor.



Por eso, ha lamentado que el Gobierno no haya intentado hablar con el PP para acordar las cuentas y adaptarlas al momento que viven los españoles y, sin embargo, haya optado de nuevo por el Gobierno "frankenstein" en lugar de pensar en grandes acuerdos de país basados en "la moderación, la credibilidad y la estabilidad".



En la misma línea que el PP, Ciudadanos no ve margen para poder apoyar unos presupuestos destinados a "financiar la campaña más larga y más cara de la historia", ha subrayado Edmundo Bal, y además sin saber "qué precio ponen los separatistas y nacionalistas" vascos y catalanes.



Según Bal, estas cuentas someten a todos los españoles "a un sacrificio permanente" e hipotecan el futuro del país al incrementar "de manera desorbitada la deuda pública".