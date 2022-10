Aragonès rechaza el documento de JxCat porque carece de "voluntad de acordar"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado el documento de condiciones para el acuerdo que le ha hecho llegar JxCat, porque considera que carece de "voluntad de acordar".



Así lo ha afirmado en declaraciones a La Vanguardia, en las que ha señalado que "es evidente" que la propuesta enviada por JxCat "está pensada para no llegar a ningún acuerdo".



"Por tanto, si tienen una propuesta seria, con voluntad de acordar, como he dicho siempre, la valoraremos", ha añadido.



JxCat se dio ayer un margen de 72 horas para negociar con ERC, antes de que el lunes convoque una consulta a sus bases los días 6 y 7 de octubre para decidir si sigue o no en el Govern.



El documento de condiciones que JxCat ha trasladado a Aragonès, al que ha tenido acceso Efe, consta de tres páginas e incluye la restitución de Jordi Puigneró, destituido el pasado miércoles como vicepresidente del Govern.



Las otras tres condiciones de JxCat hacen referencia a los tres puntos del acuerdo de gobierno cuyo cumplimiento viene exigiendo desde hace semanas: reactivación de un Estado mayor del procés, unidad de acción en Madrid y negociación de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo con el Estado.