Igualdad afirma que "la educación sexual molesta a quien disfruta del sexo no consentido"

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha defendido este martes la educación sexual en las aulas, y ha opinado que a quienes molesta que la haya son aquellos que "disfrutan de los cuerpos de los niños, niñas y las mujeres" sin su consentimiento sexual.



Rodríguez se ha pronunciado de esta manera durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado a raíz de unas declaraciones de la ministra Irene Montero la pasada semana sobre el derecho a recibir educación afectivo-sexual, que Vox y Ciudadanos interpretaron como que había defendido las relaciones con niños.



La secretaria de Estado ha calificado de "muy grave" estas acusaciones y ha recordado que no es la primera vez que la derecha y la extrema derecha "utilizan el marco de la pederastia para ejercer la violencia política contra las mujeres que defienden el feminismo desde las instituciones".



A su juicio, lo menos importante son las palabras contra la ministra ya que el problema de fondo, "es mucho más preocupante" y es el pensar que la educación sexual es un problema.



En este sentido, ha recalcado que esta educación sirve para que en el colegio expliquen que está bien tratar bien, que está mal tratar mal, para aprender sobre las emociones, la anticoncepción y el consentimiento porque, a su juicio, es la única forma posible de entender "cómo tener una relación sexual consentida".



"¿A quien le molesta la educación sexual? a quienes disfrutan de los cuerpos de los niños, niñas y mujeres sin el consentimiento se sexual de esas personas", ha aseverado la secretaria de Estado.



Asimismo, ha planteado a sus señorías que voten a favor de una comisión de investigación de delitos sexuales en la iglesia. "Más educación sexual y menos sotanas", ha agregado Rodríguez.



Rodríguez, que ha tenido palabras de condena para los últimos tres asesinatos machistas y ha comparecido en la misma sesión que la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha defendido la necesidad de trabajar en la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Sobre la ley trans, que reconoce la autodeterminación de género, Rodríguez ha señalado que la futura norma va más a allá de la mención registral e incluye otras medidas en favor del colectivo como el derecho de las lesbianas a filiar a sus hijos.



La secretaria de Estado ha lamentado también la "injusticia" contra la dirigente de Podemos Isa Serra, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocida hoy, de suspender la ejecución del año y siete meses de prisión a los que fue condenada en abril de 2020 por atentado a la autoridad durante una protesta para intentar frenar un desahucio en Madrid 2014.



Ha tenido también palabras para mostrar su preocupación por la situación de las mujeres en Irán y ha defendido los pactos entre las mujeres porque, ha señalado, "el machismo no entiende de ideologías, atraviesa la izquierda y la derecha": "Si no, desgraciadamente que se lo digan a Macarena Olona", ha concluido.