ERC avisa al Gobierno de que debe cumplir pactos para hablar de presupuestos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sostenido que el Gobierno sabe qué tiene que "hacer" para "empezar a hablar del contenido" de los presupuestos con su grupo: "Poner justicia donde ahora hay injusticia", y ha avisado: "Si incumplen será muy difícil hablar".



Rufián ha hecho esta aseveración al ser preguntado este martes en rueda de prensa acerca de si la aprobación de la ley de vivienda o la reforma de la ley mordaza son condiciones previas para pactar las cuentas públicas, y no ha aclarado a qué se refiere con "poner justicia donde hay injusticia".



El portavoz de ERC sí ha apuntado que el contenido del presupuesto debe ser "inequívocamente social" y ha argumentado que tanto el PSOE como Unidas Podemos, al que acusa de ponerse "de perfil", saben su planteamiento. Sin embargo, no lo verbalizan en público "por respeto a las negociaciones" y porque darían una "excusa para no hacerlo".



Rufián ha alertado además de que la ley de vivienda "corre riesgo" por "las discrepancias bastante importantes" dentro de la coalición, de las que ha dicho que son sobre todo de tiempos y no de contenido.



En esta norma, los independentistas catalanes piden seguir el camino marcado por el Sindicat de Llogateres (el sindicato de inquilinos) y la ley catalana que anuló parcialmente el Tribunal Constitucional.



Consideran que esta ley puede servir para frenar a la "ultraderecha" porque supone "llenar la nevera": dar sustento a las "necesidades más básicas" para que no se dé la "lucha del último contra el penúltimo" culpando de los problemas a los inmigrantes o las mujeres.



Entre las prioridades de ERC figura además la exigencia de desjudicialización de la política, pactada con el Gobierno en la mesa de diálogo sobre Cataluña.



Por su parte el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha llamado a llegar acuerdos y negociar con "todas las fuerzas del arco parlamentario" con los que han sacado los presupuestos con una mayoría cualificada. "Tenemos que intentar repetir este éxito que nos han ayudado a sacar los presupuestos en años anteriores", ha recalcado.