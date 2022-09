Bolaños puntualiza que gravar a los ricos está en estudio como una opción más

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha puntualizado este jueves que el Gobierno solamente está estudiando como una "opción" más la posibilidad de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas y rescatar así la propuesta de Podemos que ya descartó el PSOE.



"No hemos rescatado nada hasta el momento", ha subrayado Bolaños en una entrevista en Antena 3, en la que ha incidido en que "el Gobierno tiene la obligación de estudiar escenarios y distintas vías para que quienes tiene más recursos aporten más".



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer en el Congreso que el Gobierno "explora" una mayor aportación de las "grandes fortunas".



Bolaños ha precisado hoy que el Gobierno tiene la obligación de estudiar escenarios y las distintas vías para que "los que más recursos tienen aporten más al Estado", que "es lo que dice la Constitución".



Ha admitido que están trabajando en la opción de gravar a las grandes fortunas, porque "la situación es dinámica y vamos viendo las necesidades económicas que tiene el Estado", y ha recordado que en Europa ya se aplica este impuesto, aunque "con diferentes denominaciones".



Pero ha advertido de que no puede "adelantar más detalle de algo que está en estudio".



En cualquier caso, ha recalcado que el modelo fiscal del Gobierno es que aporten más los que tienen más capacidad económica frente a otros modelos que "son que aporten más las clases medias y los trabajadores".



"El nuestro no", ha concluido y, como muestra de ello, ha apuntado al PP y su decisión de eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía, como ya hizo la Comunidad de Madrid.



Según el ministro, Madrid y Andalucía son las dos comunidades que están "a la cola" tanto en inversión por persona en sanidad como en educación y "esto es gracias a que sus gobiernos benefician a los más ricos".