Lesmes plantea a los vocales el 3 de octubre como límite para renovar el TC

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha trasladado a los interlocutores que negocian los nombramientos para renovar el Tribunal Constitucional (TC) que se plantea fijar el 3 de octubre como fecha límite para un acuerdo, ante el bloqueo del sector conservador, aún sin candidatos.



Fuentes próximas a las negociaciones han informado a Efe de que Lesmes se ha dirigido a ellos para decirles que si no alcanzan un acuerdo antes del pleno ordinario del próximo día 29, tiene previsto convocar un pleno extraordinario el 3 de octubre para forzar un acuerdo.



Este paso se produce después de que la segunda reunión, celebrada este miércoles, haya concluido otra vez sin acuerdos, sin que los conservadores pongan nombres sobre la mesa y sin fijar una fecha para un próximo encuentro.



Una cuestión que ha enconado aun más las conversaciones hasta el punto de que los progresistas han advertido de que no se hacen responsables de las dilaciones en las negociaciones, pues su voluntad es "alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible" y "siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre".



Ante esta situación, las fuentes aseguran que Lesmes se ha dirigido a algunos vocales para informarles de que sopesa convocar un pleno el día 3 para propiciar un acuerdo, si bien los conservadores dejan claro que ese día no podrá haber ningún nombramiento si no ha habido un acuerdo previo, es decir, que nadie les puede imponer un límite.



En este sentido, las fuentes consultadas entienden esta estrategia de Lesmes como una forma de presión al sector conservador, que bloquea la designación de los dos magistrados que corresponden bajo el argumento de que no tienen candidatos que quieran postularse.



Pero resulta que hay, al menos, tres magistrados del Supremo considerados de tendencia conservadora que sí habrían autorizado a Lesmes a utilizar su nombre en busca de una candidatura de consenso que son, según ha podido saber Efe, Diego Córdoba, Antonio Sempere y Rafael Fernández Valverde, quien hace meses se jubiló del Supremo y salió de este mismo Consejo, del que era vocal a propuesta del PP



Con este panorama, la visita a España del comisario de Justicia de la CE, Didier Reynders, se antoja clave para el devenir de las negociaciones ya no solo del TC sino más aún del propio CGPJ.



El mismo día 29, cuando se celebra el pleno del Consejo, se reunirá con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la titular de Justicia, Pilar Llop, así como con el Partido Popular. Ya el viernes 30 mantendrá un encuentro con Carlos Lesmes.



El viaje de Reynders no pretende ser testimonial, sino todo lo contrario, pues este martes confirmó que abordará el bloqueo del Consejo con la intención de "entrar en un diálogo, no solo pedir que haya discusiones, sino que haya contactos", es decir, de mediar entre las partes para retomar las negociaciones para la renovación.



Nadie pasa por alto la importancia de esta visita y las partes involucradas hablan de "semana clave", de ahí que si no hay acuerdo, Lesmes baraje la opción de plantear esa fecha del 3 de octubre como un ultimátum para forzar un acuerdo o de lo contrario pueda dimitir.



Esto es así porque las fuentes aseguran a Efe que sin acuerdo él no puede presentarse ante el rey el 12 de octubre, Día de Hispanidad, tras el órdago lanzado en su discurso de apertura del año judicial en presencia de Felipe VI.