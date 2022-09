El Gobierno bajará los tipos de retención de IRPF para los artistas

La reducción de los tipos de retención a cuenta del IRPF para los artistas, en caso de ingresos inferiores a 15.000 euros, pasará del 15% al 7%, así como se creará un epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas para escritores, compositores musicales o guionistas.



Así lo ha contado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, tras el encuentro que ha mantenido con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública​, dentro del marco de las reuniones de la Comisión Interministerial para la elaboración del Estatuto del artista.



Una reunión en la que han participado también los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Hacienda y Función Pública; Educación y Formación Profesional; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Universidades.



En concreto, tras esta reunión, la quinta de las seis que se celebrarán (la sexta y última se celebrará en noviembre/diciembre), Iceta ha avanzado la reducción del 15% al 7% en los tipos de retención del IRPF para los artistas cuyos ingresos sean inferiores a 15.000 euros anuales. Una reducción que se aplicará también en los anticipos por derechos de autor.



"Ya estamos cogiendo la velocidad de crucero que nos va a permitir alcanzar el objetivo de finales de año para tener el Estatuto del Artista", ha manifestado el ministro.



Asimismo, entre los nuevos avances se encuentra la reducción del tipo de retención del IRPF para los contratos artísticos de duración inferior a un año, y pasa del 15% al 2%. Esta medida permitirá recuperar la retención reducida al sector de los figurantes.



En el ámbito fiscal otra de las medidas aprobadas es el proceso de actualización de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas. Así, escritores, compositores musicales o guionistas tendrán su propio epígrafe.



Por otra parte, en lo que se refiere al ámbito de la Seguridad Social de los autónomos culturales, el Estatuto del Artista también contempla adaptar el sistema de cotizaciones a las especificidades de la profesión, como es la intermitencia.



"Es habitual que estos artistas generen altas y bajas para evitar el pago de las cotizaciones cuando no tienen ingresos, y así no pueden contribuir a una vida laboral eficiente y quedan relegados a la precariedad", ha lamentado Iceta.



Por último, tras la reunión de hoy también se ha dado luz verde a la finalización de los trabajos para contar con un borrador de texto normativo que recoge el acuerdo ya alcanzado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para actualizar la norma que regula la compatibilidad de las pensiones de jubilación con el ejercicio de la actividad artística y la percepción de derechos de autor.



"Creemos que estaremos en disposición de llegar al 100% del Estatuto del Artista a finales de año. No estamos trabajando para el sector sino que lo estamos haciendo con el sector y eso permite alcanzar los mejores acuerdos y conocer hasta el mínimo detalle de sus demandas", ha concluido el ministro.



Desde que en septiembre de 2021 se constituyera la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista, los ocho ministerios que integran la Comisión han logrado o están a punto de lograr acuerdos relativos al 85% (46) de las 58 medidas reales incluidas en el informe que la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista del Congreso de los Diputados aprobó en 2018.