Escrivá ve muchas combinaciones para un sistema justo sin recortar pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dicho este miércoles que ve "muchas combinaciones para hacer el sistema mas justo sin recortar pensiones".



En respuesta a una pregunta planteada por el diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo en el pleno del Congreso de los Diputados, el ministro ha asegurado que está trabajando sobre las lagunas de cotización, la exclusión de los peores años y con el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.



Ha explicado que esta revisión del periodo de cómputo, que responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y que está siendo negociada en la actualidad con los agentes sociales, "no pretende en ningún caso tener ningún ajuste ni reducción de las pensiones".



A continuación, ha pedido al diputado que "no escuche ni atienda a titulares interesados que vienen de periódicos de derechas y estudios que pretenden crear inquietud y otros que vienen de instituciones financieras. Todo es espúreo".



El diputado de Bildu ha pedido al ministro que informe y discuta en las comisiones del Parlamento esta parte de la reforma, para no tener que seguir sus avances por los medios.



El ministro ha declarado posteriormente a los medios que, según va negociando con los agentes sociales, el Ministerio "tiene conversaciones informales con los distintos grupos. Lo hacemos siempre y lo estamos haciendo ahora".



LA REUNIÓN DE INCLUSIÓN CON LA CE FUE "PERFECTAMENTE BIEN"



El ministro se ha referido a la reunión que se celebró ayer en Madrid entre funcionarios del Ministerio y de la Comisión Europea para evaluar el cumplimiento de los hitos del primer semestre del año y que tienen que dar lugar a los próximos desembolsos.



Se trata de la ley de planes de pensiones y de la reforma del sistema de cotización de los autónomos.



"La reunión fue perfectamente bien", ha dicho el ministro en declaraciones a los medios.



Los elementos del plan que están siendo discutidos ahora con los agentes sociales deberán estar cerrados este año, evaluados por la Comisión a principios del año que viene y con ellos "se dará fin a toda la reforma integral", ha añadido.



"No tengo duda de que de aquí a unos cuantos meses se podrá visualizar un sistema de pensiones que asegura el poder adquisitivo de los pensionistas y es más sólido, sostenible y justo", ha subrayado.