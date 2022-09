Feijóo se compromete a defender todas las lenguas de España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a defender todas las lenguas de España y ha cargado contra quienes "quieren hacer del castellano una lengua y extranjera" y contra el Gobierno por "consentirlo", al tiempo que ha advertido de que "no se combate la intolerancia con intolerancia".



El jefe de la oposición ha hecho esta aseveración tras las críticas en su contra por no acudir a la manifestación de Barcelona que este domingo pidió que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas, en la que su partido estuvo representado por la secretaria general, Cuca Gamarra, entre otros dirigentes.



Feijóo ha presentado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en un desayuno informativo del Grupo Joly en Madrid, donde ha elogiado un andalucismo "moderno, regenerador y abierto al porvenir" y ha defendido el autonomismo de su partido.



Argumenta el líder del PP que no hay que inventar una "fórmula mágica" para el encaje territorial de España porque "ya lo tenemos" y "cuestión distinta" es que el diseño territorial no guste a los independentistas y que el PSOE esboce cambios para "congraciarse" con estos.



"Algunos quieren hacer del castellano una lengua extranjera en Cataluña y el Gobierno lo consiente, nosotros no lo haremos. Algunos quieren que la escuela catalana sea un laboratorio para impulsar un monolingüismo empobrecedor, el Gobierno lo tolera, nosotros no lo haremos. Algunos desacatan sin pudor las sentencias y el Gobierno se inhibe, nosotros no lo haremos", ha subrayado Feijóo.



Y se ha comprometido a defender todos los idiomas con el estado de derecho y hacerlo a su "manera" porque "no se combate la intolerancia con la intolerancia".