Oltra afirma tras declarar 7 horas ante el juez que sale "serena y tranquila"

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado este lunes tras declarar siete horas ante el juez que sale "serena y tranquila", igual que cuando entró, después de haber respondido a "todas las preguntas" del juez, el fiscal y de las defensas.



Oltra ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia por el supuesto encubrimiento en la Conselleria que dirigía de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat, unos abusos por los que ya fue condenado su exmarido, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos.



A su salida de la Ciudad de la Justicia, ha explicado que ha respondido a todas las cuestiones que se le han planteado como ha hecho "siempre, desde la transparencia, desde la rendición de cuentas", y ha afirmado que ahora "es el tiempo de la administración de justicia" y de "esperar".



"Espero que todas las explicaciones que hemos dado convenzan a quien tienen que convencer", ha afirmado la exvicepresidenta, quien ha indicado que ahora "es momento de tener paciencia" y ha admitido que ha sido "un día muy largo" y que sale "un poquito más cansada" que cuando entró esta mañana.



Preguntada sobre si es optimista con que esta causa se acabe archivando y si se ha planteado cuál será su futuro político, se ha limitado a señalar que "no es el momento hoy de hablar de eso".



Fuentes conocedoras de su declaración judicial han indicado a EFE que Oltra no ha respondido a las preguntas de las acusaciones y que la declaración se ha prolongado porque el juez ha pedido que no se grabara para evitar filtraciones, lo que ha alargado los tiempos.



Según las mismas fuentes, Oltra ha insistido en que se enteró de los hechos el 4 de agosto de 2017 y en que no dio instrucciones sobre cómo tenían que actuar en la Conselleria, sino que el personal actuó según su saber profesional.



Asimismo, han indicado que ha hecho una analogía con los protocolos sanitarios, para exponer que igual que el conseller de Sanidad no es el que establece los protocolos en esa área, sino que los hacen los profesionales, en servicios sociales también son los profesionales los que hacen los protocolos.



Desde Vox, que ejerce una de las acusaciones, su vicesecretaria jurídica, Marta Castro, ha indicado que Oltra "miente", no sabe si en el Parlamento valenciano, ante los medios de comunicación o en el juzgado, y se ha mostrado convencida de que acabará enjuiciada, tanto ella como los otros 13 imputados.



La ex número dos del Gobierno valenciano ha llegado a las 9 de la mañana -media hora antes de su citación- a la Ciudad de la Justicia de València, donde ha sido recibida por aplausos de una veintena de miembros de Compromís, y ha asegurado a los numerosos medios de comunicación congregados que llegaba "bien, tranquila y serena".



La declaración ha comenzado finalmente a las 10:15 horas y ha respondido a las preguntas del juez Vicente Ríos, quien es conocido por ser muy minucioso, durante más de cuatro horas, tras lo que han preguntado el fiscal, las defensas de los otros 13 imputados y de Oltra, y las tres acusaciones.



Después de un receso para comer, el interrogatorio ha seguido por la tarde y Oltra ha abandonado la Ciudad de la Justicia poco antes de las 20:30 horas, ya que tras acabar ha tenido que leer el acta de toda la declaración y firmarla.



La declaración de Oltra en el juzgado se ha producido justo 90 días después de que anunciara su dimisión como miembro del Consell y diputada autonómica tras haber sido imputada en este caso, por el que inicialmente tenía que declarar el 6 de julio pero que luego se trasladó a septiembre tras perder el aforamiento y pasar del Tribunal Superior de Justicia al juzgado original.



Entre los cargos de Compromís que han acudido a darle su apoyo estaban el diputado autonómico Carles Esteve, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Giusseppe Grezzi, la secretaria autonómica de Salud Pública de la Generalitat, Isaura Navarro, y el coportavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez.