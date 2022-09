Villarejo, de nuevo en el foco en la recta final del primer juicio por Tándem

El excomisario José Villarejo acaparará de nuevo el protagonismo en la recta final del primer juicio por el caso Tándem justo cuando el Congreso de los Diputados acaba de dar su aprobación a que se siga indagando en el caso Kitchen y en el papel de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal tras desvelarse nuevos audios de conversaciones con el policía.



El juicio por tres piezas del caso Tándem -Iron, Land y Pintor-,ue celebra la Audiencia Nacional desde hace ya casi un año en sesiones intermitentes y con muchas interrupciones, se adentra esta próxima semana en la fase de conclusiones finales de las defensas. El juicio quedará visto para sentencia una vez que los acusados -una treintena- opten por hacer uso, o no, de su derecho a la última palabra.



Con toda probabilidad, según ha desvelado a Efe su abogado, Villarejo se acogerá a ese derecho, para el que no hay límite de tiempo tasado, lo que hace prever, atendiendo a la conocida locuacidad del excomisario, que su intervención no será breve.



Para ese momento sin embargo habrá que esperar a que todas las defensas expongan a lo largo de esta semana sus informes finales, lo que, dado el volumen de acusados, puede prolongarse varios días.



No obstante, antes de su alegato final, tampoco se descarta que el excomisario, en su condición de abogado, trate de nuevo de ejercer como "codefensor" -lo que a lo largo de todo el juicio ha provocado tiranteces con la presidenta del tribunal, Ángela Murillo- y quiera repartirse la lectura de sus conclusiones con su letrado, Antonio José García Cabrera.



El informe final de la defensa de Villarejo promete ser extenso, circunstancia que también puede dilatar el visto para sentencia. Su abogado, debido a ello, ha solicitado al tribunal que le deje ser el último en exponerlo, por lo que también habría que esperar a que el resto de letrados concluyan sus alegatos para que el principal acusado entre en escena.



El juicio se retoma este lunes tras un parón de una semana, en la que la larga sombra de Villarejo ha seguido planeando en una decisión judicial y otra política a cuenta de sus inagotables audios.



La primera ha venido de la mano del juez instructor de Tándem Manuel García Castellón, que ha rechazado volver a imputar a Cospedal en el caso Kitchen a la luz de esos nuevos audios que, según Anticorrupción, revelarían su proximidad a Villarejo y su presunto conocimiento del espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas. Pese a ello, el magistrado ha accedido a abrir una nueva pieza, la 34, para analizar la procedencia de esos audios y su fiabilidad.



Desde el Congreso -y con anécdota incluida del diputado del PP Alberto Casero por su nuevo error al votar a favor- el jueves se daba luz verde a esta nueva comisión de investigación que también indagará en el supuesto entramado policial en Andorra que involucra al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, único exalto cargo del PP procesado en Kitchen.



ERC, EH Bildu y el Grupo Plural presentaron la solicitud de creación de esta nueva comisión de investigación para rastrear la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles en el marco de la denominada "Operación Cataluña".



Una enmienda pactada entre los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes llevó después a ampliar el objeto de la comisión a los audios con conversaciones de 2013 entre Cospedal y Villarejo que, según estas formaciones, indican que la exdirigente del PP mintió en su comparecencia en la anterior comisión sobre Kitchen.



Tras escuchar a un gran número de comparecientes, la comisión emitió un dictamen considerando probado, "al menos indiciariamente", que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy conocía la trama policial para sustraer a su extesorero documentación que pudiera ser comprometedora para el partido.