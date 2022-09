Joan Baldoví cree que Oltra saldrá de declarar ante el juez "con la cara bien alta"

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha considerado que la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, saldrá "con la cara bien alta" de la declaración el próximo lunes ante el juez como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutela, y se ha mostrado "seguro" de que su expediente quedará "absolutamente limpio".

Así lo ha manifestado este sábado en declaraciones a los medios con motivo de la ratificación del reglamento de primarias de Compromís, donde ha insistido en que la coalición es "la casa" de Mónica Oltra. "Tiene que estar aquí porque esta es su casa", ha señalado.

Preguntado por la declaración ante el juez de la exvicepresidenta del Consell, prevista para este lunes, Baldoví espera que se vea "clarísimamente" que Oltra es "una política excelente y capaz de hacer unas políticas sociales absolutamente impensables antes".

Así, se ha mostrado "seguro" de que Mónica Oltra saldrá de su declaración "con la cara bien alta" y que su expediente quedará "absolutamente limpio".

En otro orden de cosas, preguntado por si acompañará el lunes a la exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en la Ciudad de la Justicia, el diputado de Compromís en el Congreso ha indicado que no será así por una "decisión personal". "Irá la ciudadana Mónica --Oltra-- y declarará", ha afirmado.

"No estaré como no he estado antes, con toda la normalidad", ha argumentado, al tiempo que ha defendido en este punto que si alguien ha puesto "la mano en el fuego" por Oltra ha sido él. "Hoy, mañana, pasado y las veces que haga falta", ha zanjado.