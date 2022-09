Hacienda descarta reducir el IVA a más productos alimenticios y topar las hipotecas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descartado este jueves rebajar el IVA a más productos de la cesta de la compra, así como la propuesta de Podemos de topar la subida de las hipotecas.

Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha explicado que, en el caso del IVA de los productos alimenticios, la mayoría están ya en el tipo superreducido del 4% y ha añadido que este impuesto no se puede rebajar de forma generalizada ni graduar su rebaja en función de niveles de renta.

"El IVA es un impuesto indirecto, que tiene una reglamentación general. No podemos aplicar permanentemente de forma generalizada una rebaja fiscal ante cada problema porque eso implicaría que no tengamos capacidad de ayudar a quienes tienen más necesidades. Muchas veces se nos pide que las medidas estén proporcionadas a los niveles de renta, y este impuesto no lo permite", ha argumentado.

La titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno ha adoptado un paquete de medidas para ayudar a las familias de manera directa o indirecta que ha supuesto un coste para las arcas públicas de 30.000 millones de euros. Entre dichas medidas ha mencionado el descuento en los combustibles, la rebaja fiscal en la factura eléctrica y los bonos gratuitos de transporte.

"Creo que el Gobierno ha sido muy sensible con la situación familiar", ha aseverado Montero, que ha añadido que, en este momento, lo que se puede y lo que se está haciendo es invitar a las grandes superficies a que, en la medida de lo posible, hagan ofertas a los ciudadanos en la cesta de la compra que sean "realmente económicas".

NO A LA PROPUESTA DE PODEMOS DE TOPAR LA SUBIDA DE LAS HIPOTECAS

Al mismo tiempo, Montero también ha descartado la propuesta de Podemos de topar de forma temporal la subida de las hipotecas de tipo variable para familias vulnerables.

Montero ha asegurado que la situación de las hipotecas son un motivo de "preocupación" para el Gobierno, motivo por el que ha diseñado el impuesto extraordinario a las entidades financieras.

Ahora bien, ha indicado que el planteamiento de los 'morados' "no es ajustado al marco jurídico" y puede traer "dificultades" para los ciudadanos con hipotecas a tipo fijo.

"Siempre las medidas que tenemos que plantear tienen que ser medidas justas, que no penalicen a una parte frente a otra, y eso significa que hay que hacer un estudio detallado de qué manera y cómo se les puede pedir a los bancos que ayuden ante un incremento de las hipotecas que ya habíamos anticipado. De ahí el impuesto a la banca", ha argumentado.