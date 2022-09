Los accidentes laborales mortales suben un 17% hasta julio

Un total de 475 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses de este año, 69 más que en igual periodo de 2021, lo que en términos relativos implica un aumento del 17%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento.

Entre enero y julio los accidentes con baja laboral aumentaron un 14,4% en relación al mismo periodo de 2021, hasta un total de 362.993 siniestros, de los que 319.502 se produjeron en el centro de trabajo (un 15,8% más) y 43.491 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 5,2%.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo se incrementaron un 17,3%, al registrarse 386 fallecidos, 57 más que en los siete primeros meses de 2021, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte subieron un 15,6%, al pasar de 77 fallecidos entre enero y julio de 2021 a 89 en el mismo periodo de 2022.

Los accidentes graves en jornada de trabajo sumaron 2.284, un 5% más que en los siete primeros meses del año pasado, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave aumentaron un 7,6%, con un total de 507 accidentes.

La estadística de Trabajo revela además que de los 475 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta julio, 431 eran asalariados (+16,8%) y 44, trabajadores autónomos (+18,9%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta julio 19.870 accidentes laborales con baja, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2021, con un aumento del 3,2% en los siniestros en jornada de trabajo y del 1,8% en los 'in itínere'.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, hasta julio se notificaron 319.362 accidentes sin baja laboral, un 0,5% más que en igual periodo de 2021.

CCOO AVISA: HABRÁ MÁS DE 800 FALLECIDOS ESTE AÑO SI SIGUE LA TENDENCIA

A la luz de estos datos, CCOO ha denunciado en un comunicado que "uno de los peores indicadores sociolaborales actuales es el crecimiento sin control de los accidentes de trabajo".

"Llevamos todo 2022 avisando de que, de no corregir el rumbo, nos iremos por encima de las 800 muertes al acabar el año, y los datos de julio no sólo no revierten esta tendencia sino que desgraciadamente la consolidan y refuerzan. Estamos hablando de un volumen de muertes absolutamente inasumible", ha señalado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.

El responsable sindical ha instado al Gobierno a tomarse "en serio" la siniestralidad laboral y abra una negociación para modificar normas que se cambiaron al calor de la anterior crisis, "que han desequilibrado y deteriorado la prevención de riesgos en el afán de eliminar impedimentos, gestiones administrativas a las empresas e impulsar un mercado de la prevención", ha denunciado Sanz.

"Es evidente que estos datos reflejan el deterioro de la prevención de riesgos laborales en las empresas y del sistema preventivo español en su conjunto. No podemos obviar que se trata de una responsabilidad directa de las empresas, pero también las administraciones deben impulsar políticas públicas activas en materia de salud laboral para revertir esta situación y volver a la senda de reducción de los accidentes de trabajo", ha remarcado.

CCOO quiere que el Ministerio de Trabajo abra "de inmediato" una mesa específica de diálogo social sobre esta materia y no demore más la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027 negociada con los agentes sociales y las comunidades autónomas.

Además, ha emplazado al Ejecutivo a mejorar los sistemas de vigilancia e inspección de las empresas, dotando de más recursos humanos y técnicos a la Inspección de Trabajo.