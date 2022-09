Abascal reta a Sánchez a preguntar en referéndum por las nucleares

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar un referéndum en el que los españoles puedan pronunciarse sobre el modelo energético y de explotación de recursos que prefieren, ante lo que el jefe del Ejecutivo ha acusado a Vox de negar la crisis climática.

En un 'rifirrafe' en el Pleno del Congreso, Abascal ha denunciado que el Gobierno renuncie a la explotación de los recursos energéticos con los que cuenta España, como las centrales nucleares o las térmicas de carbón, y le ha desafiado a conocer la opinión de los ciudadanos a través de la convocatoria de un referéndum.

"Este Gobierno va a seguir dando una respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de Putin coherente con una crisis mayor que tenemos por detrás, que es la emergencia climática", ha zanjado Sánchez reprochando a Abascal que no defienda los intereses de la clase media y trabajadora, sino "de los de arriba".

En su intervención, el líder de Vox ha avisado de que se avecina el invierno más duro "en décadas" para los españoles, con las familias "atenazadas" por la pérdida de poder adquisitivo, la subida de la inflación, una presión fiscal "abusiva e injusta" o unas facturas de gas y luz "impagables" para las rentas medias y trabajadoras.

Por ello, cree que el Ejecutivo debe dar una explicación sobre la "propaganda" contra las centrales nucleares o la voladura de centrales térmicas. Y ha reivindicado que la solución podría ser inmediata mediante la reapertura, por ejemplo, de la central de Garoña o la derogación inmediata de la Ley de Cambio Climático, que ve como "un suicidio" para los españoles.

"Pregunte a la gente, esa que ve en fotos, utilice artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren una energía más cara o quieren explorar sus propios recursos naturales", ha desafiado Abascal en línea con el plan 'España Decide' que Vox promueve para la convocatoria de una serie de referéndums sobre asuntos que considera "fundamentales" y sobre los que cree que los ciudadanos no han podido pronunciarse.

DOS CRISIS: LA ENERGÉTICA Y LA CLIMÁTICA

Sin embargo, Sánchez ha descartado estas soluciones y ha explicado que el Gobierno trabaja para hacer frente a dos crisis, la energética consecuencia de la guerra de Ucrania --compartiendo preocupación por la evolución de los precios y su impacto en la cesta de la compra-- y la crisis climática. "Y ambas respuestas tienen que ser coherentes", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en duda que Vox realmente defienda a España. Y ha preguntado si defiende a su campo, que se está "desertificando como consecuencia del cambio climático", a sus ríos, que se están quedando sin caudal, o al aire de España, que "cada vez está llevándose más vidas".

A juicio de Sánchez, Vox "se empeña" en optar por energías "que vienen de otros países" en vez de apostar por las autóctonas de España, como son las renovables, el sol y el viento. "Ustedes no defienden España, defienden otros intereses, los intereses de los de arriba", ha reprochado.

Y ha aprovechado para criticar también al Partido Popular: "Visto lo visto hay claramente en el sistema político dos derechas, una derecha que niega cambio climático y otra que no dice no exista pero que actúa como si no existiera ese cambio climático, que es el Partido Popular".