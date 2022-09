Los accidentes laborales dejaron 475 muertos hasta julio, 69 más que en 2021

Los accidentes laborales causaron 475 muertes en los siete primeros meses del año, 69 más o un alza del 17 % frente al mismo periodo del año pasado, según los datos actualizados por el Ministerio de Trabajo.



De esos accidentes mortales, 386 fueron en la jornada de trabajo, 57 más o un incremento del 17,3 %; mientras que 89 fueron en desplazamientos al trabajo, los denominados "in itinere", 12 más que en el mismo periodo del año pasado o un repunte del 15,6 %.



Por causas, y dentro de los accidentes en jornada, infartos, derrames y otras causas naturales fue la primera con 152 fallecidos, 27 más que en el mismo periodo de 2021.



No obstante, otras causas como quedar atrapado o ahogamientos sufrieron subidas importantes con 15 fallecidos más en cada una de esas clasificaciones.



Por sectores, los servicios acapararon el mayor número de accidentes mortales en jornada con 172, aunque los mayores incrementos fueron para la agricultura con 62 fallecidos, 33 más que en el mismo periodo de 2021; y en construcción, con 86 accidentes mortales, 22 más.



Del total, 431 accidentes mortales fueron entre asalariados y 44 entre trabajadores por cuenta propia y, por sexo, 368 fueron hombres y 18 mujeres en jornada de trabajo.



De las 89 muertes "in itinere", 67 fueron hombres y 22, mujeres.



Los sindicatos UGT y CCOO vienen denunciando desde hace meses el incremento de la siniestralidad laboral y reclamando planes de choque ante esta situación.



En total, en los siete primeros meses del año se registraron 362.993 accidentes con baja, un alza del 14,4 % frente al mismo periodo de 2021.



De ellos, 319.502 fueron en jornada de trabajo y 43.491 "in itinere".



De los accidentes en jornada, la gran mayoría, 316.832, fueron leves con un alza del 15,9 %.



Por otro lado, se registraron 319.362 accidentes sin baja, un alza del 0,5 %.