El Congreso abordará la tramitación del impuesto a la banca y las eléctricas

El impuesto a la banca y a las compañías energéticas con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso el broche al anterior curso político abre el nuevo período ordinario en el Congreso, que este martes votará la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos.



Los socios de coalición han optado por esta fórmula, la proposición de ley, para poner en marcha un gravamen del 1,2 % a las ventas de las grandes empresas energéticas y de un 4,8 % a las comisiones e intereses netos de la banca.



Con estos impuestos de carácter temporal y extraordinario, que afectarán a los resultados de los ejercicios 2022 y 2023, el Estado espera recaudar 7.000 millones de euros.



Esta medida, que no gusta al principal partido de la oposición, es el principal elemento de debate del pleno que se iniciará el martes en el Congreso y que tiene un marcado carácter económico, pues la inflación, el precio de los alimentos o el incremento de los tipos de interés estarán presentes en la sesión de control.



El PP lleva a la Cámara Baja y en forma de proposición no de ley la medida estrella que Alberto Núñez Feijóo propone desde abril al Gobierno: deflactar el IRPF en los tres primeros tramos para aliviar la inflación. Su portavoz, Cuca Gamarra, preguntará al jefe del Ejecutivo si "sabe si el Gobierno se ocupa de las necesidades de los españoles".



Los populares preguntarán además a las ministras del ramo sobre la inflación, la excepción ibérica, que califican de "timo ibérico" o acerca de la vuelta al cole, y también buscará que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se pronuncie sobre la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para limitar el precio de los alimentos.



La situación de la energía preocupa también en Vox. Según las preguntas registradas por los grupos, el líder de esta formación, Santiago Abascal, interrogará a Sánchez acerca de si "sigue empeñado" en mantener la "legislación climática que impide explotar nuestros recursos en plena crisis energética".



Los diputados de Vox quieren saber, además, por qué el Gobierno se niega, según dicen, a bajar impuestos y si la política económica del Ejecutivo despierta confianza en la ciudadanía.



"¿Cree el Gobierno que toma medidas suficientes para ayudar a la gente que peor lo está pasando?", interrogará también el líder de ERC, Gabriel Rufián a Sánchez.



El PNV preguntará sobre las actuaciones para impulsar la economía verde y EH Bildu quiere conocer qué planea hacer el Gobierno para paliar las consecuencias del incremento de los tipos de interés al 1,25%.



Ciudadanos y su diputado Guillermo Díaz, en cambio, pondrán el foco en las mascarillas, pues quieren saber cuándo se retirarán en el transporte público, uno de los pocos espacios donde son es obligatorias.



Además, el PRC abordá la descarbonización a través de una interpelación y por el mismo formato opta ERC para conocer la previsión de cumplir con dictámenes internacionales, después de que un informe no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU apuntase que España violó "los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlament" al suspenderles de funciones públicas antes de tener una condena por el "procés".



Junto a estos temas, el Congreso votará la aprobación de la ley del juego y la de sector ferroviario, antes de remitirlas al Senado, y abordará el proyecto de ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y el de creación y crecimiento de empresas.



A la Cámara Baja llegarán además los protocolos de la OTAN sobre la adhesión de Suecia y Finlandia o la reforma del estatuto de Aragón. Y se hablará de cirugía estética, intrusismo y pseudociencias a raíz de una proposición no de ley del Grupo Socialista.



También se debatirá la creación de una comisión de investigación acerca de la presunta intromisión en Andorra por parte de responsables políticos españoles y de "entramados parapoliciales" en el marco de la "Operación Catalunya", ante la investigación de una juez andorrana al expresidente Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.