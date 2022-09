Junqueras ve un éxito que "exista" la mesa de diálogo aunque pueda fracasar

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el simple hecho de que "exista" la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno del Estado ya debe considerarse "un éxito", independientemente de si al final acaba fracasando en su objetivo de alcanzar un acuerdo para la resolución del conflicto.



En una entrevista con El Periódico, Junqueras ha destacado que lo que permite al independentismo plantarse ante la comunidad internacional para explicar su caso "es precisamente la existencia de una mesa de negociación".



Esta mesa, ha dicho, "hace evidente a ojos de la comunidad internacional que el propio Gobierno español reconoce la existencia de un conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado español, por lo que el hecho de que exista este espacio de negociación "es un éxito en sí mismo".



ERC es consciente de "las muchas limitaciones que esta mesa tiene" y de que el Gobierno de Pedro Sánchez acude a ella "arrastrando los pies".



Pero justamente por este motivo "el Gobierno español siempre agradece tanto que haya independentistas que no pongan todos sus esfuerzos en esta mesa de negociación", ha señalado en alusión a JxCat.



Según Junqueras, "incluso en el caso de que esta mesa de negociación no funcionase en absoluto, el solo hecho de que haya existido es una herramienta útil para presentarnos ante la comunidad internacional".



En cuanto al tiempo que hará falta para que la mesa de diálogo dé sus frutos en la resolución del "conflicto político planteado entre la sociedad catalana y el Estado español", ha afirmado que "es una variable dependiente de las fuerzas democráticas, de la acumulación democrática, de la fuerza que tengan los aparatos represores del Estado".



"Cuanta más fuerza democrática tengamos nosotros y más limitada por sentencias y resoluciones internacionales esté la capacidad represiva del Estado, más corto será el tiempo hasta nuestra victoria", ha asegurado.



Para Junqueras, "no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de acumulación de fuerza democrática y de erosión de la capacidad represiva del Estado, el tiempo dependerá de este equilibrio de fuerzas".



Sobre la posibilidad de que ERC siga dando apoyo a iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, ha advertido de que "si no hay confianza, los acuerdos no son posibles".



"Si el presidente del Gobierno español se vanagloria de haber aplicado el 155, es evidente que no contribuye en ningún sentido a la creación de un clima de confianza, más bien al contrario", ha alertado.



También ha puesto de relieve la "tentación que tienen tanto Junts como el PSC" de buscar pactos tras las próximas elecciones municipales y, en este sentido, ha recordado que JxCat "regaló la presidencia de la Diputación de Barcelona" a la socialista Núria Marín tras los comicios locales de 2019.