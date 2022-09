Calviño: la subida de tipos del BCE es "coherente"

La vicepresidenta de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, consideró este viernes que la subida de tipos de interés, hasta el 1,25 %, adoptada ayer por el Banco Central Europeo es "coherente" con la situación económica y destacó que España prevé que su economía siga creciendo.



"La decisión tomada ayer por el BCE era la esperada por los mercados, por todos nosotros, y es coherente con la situación de depreciación del euro que estamos viviendo estos días", dijo Calviño a la prensa a su llegada al consejo informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se celebra este viernes y sábado en Praga.



Los titulares de la eurozona escucharán "con mucha atención" las explicaciones que les dará durante su reunión la presidenta del BCE, Christine Lagarde, añadió Calviño, quien se mostró "segura" de que la decisión se tomó tras un "análisis detallado" de la situación económica y la política monetaria necesaria para contener tanto la inflación como la depreciación de la moneda única.



Preguntada por si la fuerte subida de los tipos de interés - de 0,75 puntos básicos- acerca la recesión al área del euro, la vicepresidenta subrayó que habrá que ver las previsiones para los diferentes países y la eurozona en su conjunto, pero en el caso de España "todos los organismos prevén que siga teniendo un crecimiento fuerte, por encima de la media de la OCDE, de la UE y de los grandes países de la eurozona".



En cuanto a la posibilidad de crear un nuevo instrumento europeo para afrontar la crisis económica, emulando lo que se hizo con el fondo de recuperación tras la pandemia, Calviño destacó que precisamente este plan de recuperación ya está dando un "gran impulso" permitiendo llevar a cabo "inversiones importantes y sin precedentes".



"Ahora mismo se centra en la autonomía estratégica de la UE, que es nuestra mayor prioridad, en varias áreas: energía, agroalimentación, capacidad industrial, seguridad digital, autonomía tecnológica... son todas áreas en las que deberíamos centrarnos y coordinar nuestras acciones políticas para lograr estos objetivos", dijo.



Calviño señaló además que para España "no es una prioridad" alargar más allá de 2026 el periodo en que se pueden acometer las inversiones del fondo Next Generation, como propone Portugal, puesto que "ya está procediendo con velocidad en el despliegue de las inversiones" y van "muy avanzados" en la implementación de las reformas de su plan de recuperación.



Los ministros debatirán este viernes con el Banco Central Europeo y los goberandores de los bancos centrales sobre las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y cómo coordinar sus políticas fiscales para luchar contra una inflación récord en la zona euro, en particular las medidas para amortiguar la subida de los precios energéticos.