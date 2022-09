Raquel Sánchez anuncia una investigación interna sobre la avería ferroviaria

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado una investigación interna para conocer las causas de la avería en el sistema de telecomunicaciones de Adif que este viernes ha dejado a Cataluña sin trenes de Rodalies y Larga Distancia hasta las 8.00 horas.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Sánchez ha pedido disculpas a los usuarios de Renfe por esta "grave incidencia", causada por un error en la actualización de un programa informático durante la madrugada de este viernes en el centro de control de Adif.

Después de que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, haya criticado el funcionamiento de Rodalies y pedido su traspaso, Sánchez ha sostenido que esta avería "no tiene nada que ver" con Renfe --el operador--, puesto que se ha producido en la infraestructura de Adif.

En otra entrevista en Catalunya Ràdio, Raquel Sánchez ha pedido a Puigneró "seriedad" y, sobre la petición de traspaso, ha recordado que están pendientes de cerrar el contrato programa entre la Generalitat y Renfe sobre el servicio.

"No hemos dejado de trabajar nunca. Lo que no se puede hacer es no trabajar en las mesas establecidas para avanzar en esta materia y, cuando hay una incidencia, situar la responsabilidad a quien no le corresponde", ha criticado.

PRÓXIMAS HORAS

La ministra ha detallado que durante las próximas horas aún habrá problemas con la circulación de trenes hasta que se normalice el servicio tras la avería, que ha calificado de "anómala y extraordinaria".

La incidencia en la red ferroviaria catalana ha afectado a unos 200 trenes y a un total de 80.000 usuarios según las primeras estimaciones, ha dicho Sánchez, que este viernes está en Barcelona.