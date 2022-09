Albares aleja la posibilidad de que Juan Carlos I vaya a funeral de Isabel II

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alejado la posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I vaya al funeral de la reina Isabel II, ya que ha dicho que el rey Felipe VI es actualmente "el jefe de Estado" español, aunque la decisión la tomarán conjuntamente la Casa Real y el Gobierno.



En una entrevista en RNE, Albares ha comentado que no se conoce aún ningún detalle sobre cómo serán los funerales de Estado en Londres por la reina Isabel II, fallecida el jueves a los 96 años de edad, por lo que "no conviene especular" sobre la representación española.



Preguntado directamente sobre si irá el rey emérito, ha dicho que la decisión la tomarán de forma conjunta la Casa Real y el Gobierno tras conocer los detalles de cómo será el funeral por parte de las autoridades británicas, aunque ha alejado esta posibilidad.



"No conocemos ningún detalle. Como siempre se hace en estos casos el Gobierno con la Casa Real va a decidir la mejor representación. Tenemos un jefe de estado que es Felipe VI", ha declarado.



Además, ha recalcado que "está muy claro quién es el jefe de Estado" español y ha señalado que el actual rey Felipe VI "también representa los lazos familiares" entre las casas reales española y británica, unidas genealógicamente por la reina Victoria.



Albares espera que el Gobierno español siga teniendo "la relación más estrecha posible" con el Reino Unido tras la muerte de Isabel II, ya que asegura que sigue siendo "un país muy importante para Europa" tras su salida de la Unión Europea, sobre todo en cuestiones de seguridad.



Además, ha destacado "la enorme colonia" de ciudadanos británicos que residen en España, alrededor de 400.000, y la cantidad de españoles que viven en Reino Unido como un motivo más para mantener "las mejores relaciones comerciales e individuales".



No obstante, ha reconocido que este "modelo de relación" entre el Reino Unido y España "no tiene cabida" en Gibraltar tras el Brexit, y por eso el Gobierno sigue "dialogando y negociando para encontrar un encaje" y que este enclave bajo dominio británico "sea una zona de prosperidad compartida".