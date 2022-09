Pedro Sánchez garantiza que no habrá medidas "dramáticas" para ahorrar energía

El presidente del Gobierno, Pero Sánchez, ha garantizado este martes que las medidas que puedan plantearse próximamente para el ahorro energético no serán "dramáticas" ni van a erosionar la calidad de vida de los ciudadanos.



Sánchez ha lanzado este mensaje en su intervención inicial ante el pleno del Senado con motivo del debate sobre el ahorro de energía, donde ha explicado que el Gobierno está estudiando medidas adicionales para ese ahorro y para la mejora de la eficiencia y ha subrayado que se pueden hacer algunos cambios en los hábitos de vida para ello.



Los detalles de esas medidas ha avanzado que se conocerán muy pronto, pero a la espera de ellas es cuando ha recalcado: "No van a ser dramáticas".



"No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y mensajes", ha añadido.



Por ello ha insistido en que los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que lo que habrá es una serie de recomendaciones que no va a provocar ninguna "erosión de la calidad de vida de los ciudadanos" y que por el contrario, les ayudará a reducir la factura eléctrica.



Sánchez ha recalcado que desde que entraron en vigor las medidas de ahorro energético, el consumo en España se ha reducido más de un 4,6 %, sin que los estándares de vida de los ciudadanos se hayan resentido.