Pablo Echenique "no contempla" que no haya acuerdo con Sumar para compartir listas

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que su formación "no contempla" la posibilidad de que no haya un acuerdo a la hora de acudir a las elecciones con la formación de Yolanda Díaz, Sumar, que está aún por definirse, y ve "absurdo" que se alíe con el PSOE.



"Hemos sido clarísimos, para nosotros Sumar es un aliado y vamos a trabajar como siempre para ir juntos a las elecciones, solo faltaría", ha declarado este martes en una entrevista en La Cafetera de Radiocable.



De esta forma, Podemos seguiría "lo que Pablo (Iglesias)" les "enseñó" y que está en el ADN de la formación: incorporar a "las compañeras de viaje" que compartan la misma línea ideológica, que Echenique ha calificado como "la izquierda transformadora".



Además, el portavoz ha remarcado que este acuerdo para las elecciones sería "algo estratégico", que no permite "división en las filas" frente a los grandes poderes económicos y mediáticos.



Echenique considera que la hipótesis de un acuerdo entre esta formación y el PSOE para ir juntos a las elecciones "es un poco absurda", ya que tiene que partir de "una cierta afinidad ideológica".



En cuanto a la articulación de Sumar, el portavoz de Podemos ha afirmado que "hay que respetar los tiempos" tanto de Yolanda Díaz como de Sumar. "Ella ha decidido una hoja de ruta y creo que nadie le puede decir a otra fuerza política cuales son los tiempos, nunca lo hemos hecho ni lo haremos", ha apostillado Echenique.